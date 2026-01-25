Нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха помер внаслідок ДТП: що відомо

Увечері неділі, 25 січня, у селі Сокільники поблизу Львова сталася дорожньо-транспортна пригода за участю квадроцикла та маршрутного автобуса. Внаслідок аварії загинув народний депутат України від партії "Слуга народу" Орест Саламаха.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє lviv.media.

Загинув у ДТП на квадроциклі

За попередньою інформацією, депутат керував квадроциклом і, рухаючись на швидкості, виїхав на зустрічну смугу, де допустив лобове зіткнення з маршруткою.

У результаті удару було пошкоджено водійську частину маршрутного автобуса, а квадроцикл зазнав значних механічних ушкоджень.

Ореста Саламаху у критичному стані госпіталізували до однієї з лікарень Львова. За інформацією джерел, медики двічі проводили реанімаційні заходи, однак врятувати життя депутата не вдалося — він помер від отриманих травм на 35-му році життя.

"В результаті ДТП загинув наш колега, батько трьох дітей Орест Саламаха.Трагічна подія трапилася сьогодні, в темну пору доби, на жвавій ділянці дороги біля Львова. Лікарі до останнього боролися за життя Ореста", - написав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Смерть Саламахи після важкої аварії підтвердив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Ще одна жахлива смерть. Колеги, депутата, патріота, порядної, надійної людини Ореста Саламахи. Царство небесне. Вічна пам'ять. Співчуття близьким", – йдеться у дописі Гетманцева.

Фото: Орест Саламаха, facebook.com

Що відомо про Ореста Саламаху

У 2020 році увійшов до ради Львівської обласної партії "Слуга народу". У 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії "слуга народу" за виборчим округом №121 (Львівська область) як безпартійний. Член однойменної фракції. Член Комітету з питань бюджету.

Під час президентських виборів 2019 року Саламаха був довіреною особою майбутнього президента Володимира Зеленського.

До 2019 року працював у компанії свого тестя ТОВ "Буд Інвест Ком", яка займається забудовою, працював менеджером з постачання, заступником директора з будівництва та директором компанії.

Під час роботи у Верховній Раді Орест Саламаха був головою підкомітету з питань місцевих бюджетів та бюджетної підтримки регіонального розвитку Комітету з питань бюджету.

Нагадаємо, 21 січня загинув колишній керівник НЕК "Укренерго" Олексій Брехт. Смерть настала від ураження струмом на одній з підстанцій цієї енергетичної компанії.



