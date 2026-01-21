Загинув колишній керівник "Укренерго" Олексій Брехт: що про нього відомо

21 січня загинув колишній керівник НЕК "Укренерго" Олексій Брехт. Смерть настала від ураження струмом на одній з підстанцій цієї енергетичної компанії.

Як пише Delo.ua, про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Інформацію про загибель чиновника також підтвердила "Економічна правда", посилаючись на власні джерела.

Оновлено о 15:55: у Міністерстві енергетики висловили глибокі співчуття з приводу трагічної загибелі Олексія Брехта: "Енергетична галузь України зазнала непоправної втрати. Обірвалося життя Олексія Брехта, члена правління НЕК "Укренерго" – людини, яка понад чверть століття віддала служінню світлу, пройшовши гідний і чесний шлях від інженера до очільника системного оператора".

У відомстві наголосили, що очолюючи компанію як т.в.о. голови правління у складний період 2024-2025 років, а згодом відповідаючи за експлуатацію та відновлення мережі, він робив усе можливе, щоб втримати систему.

Що відомо про Олексія Брехта

Олексій Брехт здобув інженерну освіту за спеціальністю "Електричні станції" в Національному технічному університеті "Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського". Професійну кар'єру розпочав у 1999 році на Київській ГАЕС.

За час роботи в "Укренерго" Брехт обіймав низку керівних посад: очолював службу перспективного розвитку, керував підрозділом "Науково-проєктний центр розвитку ОЕС України", де відповідав за технічну політику, євроінтеграцію та розвиток мереж. У 2022–2024 роках входив до складу правління компанії, зосереджуючись на питаннях експлуатації, відновлення та модернізації системи передачі.

З 5 вересня 2024 року наглядова рада "Укренерго" призначила Олексія Брехта виконувачем обов'язків голови правління компанії замість звільненого Володимира Кудрицького.

У червні 2025 року наглядова рада НЕК "Укренерго" обрала головою правління компанії Віталія Зайченка.

26 вересня минулого року низка ЗМІ та нардеп Олексій Кучеренко повідомили, що наглядова рада НЕК "Укренерго" звільнила Віталія Зайченка з посади голови правління та призначила Олексія Брехта тимчасово виконуючим обов’язки.