Погиб бывший руководитель "Укрэнерго" Алексей Брехт: что о нем известно

21 января погиб бывший руководитель НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт. Смерть наступила от поражения током одной из подстанций этой энергетической компании.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко .

Информацию о гибели чиновника также подтвердила Экономическая правда, ссылаясь на собственные источники.

Обновлено в 15:55: в Министерстве энергетики выразили глубокие соболезнования по поводу трагической гибели Алексея Брехта: "Энергетическая отрасль Украины понесла невосполнимую утрату. Оборвалась жизнь Алексея Брехта, члена правления НЭК "Укрэнерго" – человека, который более четверти века отдал честный путь к руководителю системного оператора".

В ведомстве подчеркнули, что возглавляя компанию как и.о. председателя правления в сложный период 2024-2025 годов, а затем отвечая за эксплуатацию и восстановление сети, он делал все возможное, чтобы удержать систему.

Что известно об Алексее Брехте

Алексей Брехт получил инженерное образование по специальности "Электрические станции" в Национальном техническом университете "Киевский политехнический институт им. И.Сикорского". Профессиональную карьеру начал в 1999 году в Киевской ГАЭС.

За время работы в "Укрэнерго" Брехт занимал ряд руководящих должностей: возглавлял службу перспективного развития, руководил подразделением "Научно проектный центр развития ОЭС Украины", где отвечал за техническую политику, евроинтеграцию и развитие сетей. В 2022-2024 годах входил в состав правления компании, сосредотачиваясь на вопросах эксплуатации, восстановления и модернизации системы передачи.

С 5 сентября 2024 года наблюдательный совет "Укрэнерго" назначил Алексея Брехта исполняющим обязанности председателя правления компании вместо уволенного Владимира Кудрицкого.

В июне 2025 года наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" избрал председателем правления компании Виталия Зайченко.

26 сентября прошлого года ряд СМИ и нардеп Алексей Кучеренко сообщили, что наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" уволил Виталия Зайченко с должности председателя правления и назначил Алексея Брехта временно исполняющим обязанности.