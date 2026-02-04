Нардеп Гунько отримав нову підозру за привласнення врожаю на 30 млн грн

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно з Службою безпеки України (СБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) викрили схему заволодіння врожаєм соняшнику та кукурудзи державних установ, що входять до структури Національної академії аграрних наук України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НАБУ.

За даними слідства, організаторами були народний депутат та депутат Київської обласної ради. Зокрема, нардеп уже обвинувачується в одержанні хабаря в розмірі $85 тис. від аграрія.

Як пише "Суспільне", йдеться про нардепа від Чернігівщини Анатолія Гунька.

У 2021 році, за версією слідства, народний депутат у змові з директором одного з дослідних господарств та пособником організував збір і вивезення понад 990 тонн соняшнику та 1,4 тис. тонн кукурудзи на приватні зернові склади в Чернігівській та Полтавській областях. Загальна вартість агропродукції становила 27,3 млн грн.

У 2022 році аналогічну схему реалізували на базі іншої дослідної станції, відвантаживши 203 тонни соняшнику на підконтрольні склади. Для приховування злочину фактичні обсяги врожаю не відображали у товаросупровідних документах.

Ця справа стала не першою, пов’язаною з корупцією, яку інкримінували Гуньку.

У чому звинувачують Гунька

За даними слідства, депутат, що очолює тимчасову слідчу комісію парламенту з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук, сам же й запропонував підприємцю отримати під обробку землю, що знаходиться у сфері управління НААН.

Правоохоронці викрили депутата безпосередньо під час отримання в кабінеті пакету з грошима, про що було повідомлено 8 серпня. НАБУ також опублікувало відеозаписи розмов із Гуньком, що свідчили про його причетність до схеми.

Йому було повідомлено про підозру за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу (отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

9 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Гуньку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю виходу під заставу в 30 мільйонів гривень, доручивши заарештувати його у залі суду. Наступного дня депутата виключили з фракції СН.

Нагадаємо, що Гунька було обрано на довиборах депутата Ради від округу №206 в Чернігівській області, які були проведені одночасно з місцевими виборами 2020 року.