Фіктивний продаж зерна на 63 млн грн: екснардеп та колишній міністр стали фігурантами справи про шахрайство

Правоохоронці провели обшуки у фігурантів справи / Офіс генерального прокурора України

Правоохоронці викрили викрили схему фіктивного продажу 7 тисяч тонн кукурудзи на суму 63,7 млн грн. Зловмисники організували продаж неіснуючого зерна врожаю 2025 року, видавши фіктивні документи на зберігання продукції.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Організатор схеми – екснардеп та колишній міністр Міністерства агропромислового розвитку України. Співорганізаторами і виконавцями стали директор агропідприємства та його технічний керівник", — зазначив Кравченко.

Як діяла схема?

Зловмисники уклали договір на поставку зерна, а для створення ілюзії законності угоди покупцеві надали підроблені складські квитанції та акти прийому-передачі. Згідно з документами, зерно нібито перебувало на зберіганні на елеваторі продавця в Київській області. Однак перевірка через Державні реєстри та залучення спеціалістів показали, що на момент підписання документів зерно на складі було відсутнє.

Слідство встановило, що підприємство видало складські документи на понад 130 тис. тонн агропродукції. Цей показник у два рази перевищує реальну потужність елеватора, яка становить лише 60 тис. тонн. Експертиза підтвердила, що внаслідок цих дій потерпіла сторона зазнала збитків на суму 63,7 млн грн.

В межах розслідування правоохоронці провели 26 обшуків у Києві та області за місцями проживання фігурантів та в офісах компаній.

Правоохоронці провели низку обшуків

Під час слідчих дій було вилучено: фінансову документацію, цифрові носії інформації і транспортні засоби.

Підозра для фігурантів

На сьогодні трьом учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах). Правоохоронці готують клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Досудове розслідування триває для встановлення всіх обставин справи та можливих співучасників.

Офіційно імена підозрюваних не розголошуються. Однак, як повідомило УНН, з посиланням на власне джерело, одним із фігурантів справи є Микола Сольський — колишній міністр аграрної політики та продовольства.

Нагадаємо, у лютому НАБУ і САП викрили схему заволодіння врожаєм соняшнику та кукурудзи державних установ, що входять до структури Національної академії аграрних наук України.

Автор:
Тетяна Ковальчук