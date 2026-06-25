ЄС прибрав гроші на дрони з першого траншу за кредитом на 90 мільярдів євро: причина

Перший транш з кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро для України більше не включатиме 5,9 мільярда євро на виробництво дронів. Натомість він покриє 3,2 мільярда євро бюджетної підтримки

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Euractiv з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що про надання Україні першого траншу оголосять 25 червня під час Конференції з відновлення України в польському Гданську. Президент України Володимир Зеленський не буде присутній на ній на тлі дипломатичної суперечки з президентом Польщі Каролем Навроцьким. Натомість українську делегацію очолить прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

А вже найближчими днями Європейська Комісія планує оголосити про другий транш для покриття оборонних потреб Києва.

Раніше Європейська служба зовнішніх справ (EEAS) та Європейська Комісія заявляли, що перший транш включатиме 5,9 млрд євро на закупівлю Україною дронів.

Однак зараз від цього відмовилися, оскільки ЄС треба гарантувати належний моніторинг використання коштів.

Замість дронів перший транш покриє 3,2 млрд євро бюджетної підтримки.

Вимоги від ЄС

Раніше повідомлялося, що ЄС хоче пов’язати частину виплат із кредита для України на суму 90 млрд євро із змінами в оподаткуванні міжнародних посилок до 150 євро, чого також вже вимагає Міжнародний валютний фонд.

Ці податкові вимоги стосуватимуться так званої макрофінансової частини позики на суму 8,4 млрд євро.

20 травня Україна та ЄС завершили перемовини щодо Меморандуму про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги.

Меморандум визначає умови, які Україна повинна виконати для отримання коштів, включаючи податкові реформи, мобілізацію внутрішніх доходів, ефективність державних витрат та системи управління державними фінансами.

Раніше єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявляв, що для отримання наступних пакетів фінансування в рамках кредитної програми ЄС на 90 млрд євро Україна має провести податкову реформу та максимально мобілізувати внутрішні доходи українського бюджету.

ЄС прийняв рішення щодо фінансування України ще в середині грудня 2025 року, при цьому про жодні умови для Києва тоді не йшлося.

Кредит ЄС для України

23 квітня Рада ЄС офіційно затвердила фінансовий інструмент Ukraine Support Loan, що передбачає виділення 90 млрд євро для України на 2026-2027 роки.

Кошти будуть залучені шляхом запозичень Європейського Союзу на міжнародних ринках, а їх повернення гарантується бюджетним резервом блоку.

При цьому Україна не буде повертати кредит – його має виплатити Росія шляхом репарацій після завершення війни.

Відомо, що 60 млрд євро будуть спрямовані на військову допомогу, решта 30 млрд – на загальні бюджетні видатки.

Очікувалось, що Україна отримає перший транш за позикою Європейського Союзу наприкінці травня — на початку червня. Кошти розподілять наступним чином: 16,7 млрд євро підуть на підтримку державного бюджету; 28,3 млрд євро будуть спрямовані на оборонні потреби.