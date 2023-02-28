Мінцифри запустило бета-тестування покращеної послуги дозволів на будівництво в "Дії"

В Міністерстві цифрової трансформації анонсували запуск на порталі "Дія" оновленої послуги на виконання будівельних робіт. Наразі ж у відомстві закликають користувачів долучитися до її бета-тестування.

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Сервіс буде доступний для людей та компаній, які хочуть розпочати будівництво об’єктів класу наслідків СС2 і СС3 (житлові багатоповерхівки, торговельно-розважальні центри та об’єкти промисловості).

"Ми вдосконалили послугу і зробили її більш зручною. Зокрема, покращили автоматичні перевірки документів перед відправкою в органи будівельного контролю та спростили процедуру заповнення заявки", - кажуть у відомстві.

За словами ж міністра Михайла Федорова, раніше майже 50% заявок за цією послугою отримували відмови, причому часто через технічні помилки, яких не помітили заявники.

З оновленою послугою на порталі "Дія" для отримання дозволу замовнику будівництва не доведеться вносити інформацію вручну та додавати скани документів - потрібно лише обрати послугу "Дозвіл на виконання робіт" на порталі та вказати один номер для завантаження інформації з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Дані автоматично підтягнуться, якщо вони є в системі, а замовнику залишиться лише перевірити правильність.

Після внесення всіх відомостей перед відправкою заявки на розгляд відбуватиметься автоматична перевірка відомостей у документах. У разі виявлення помилок чи неточностей замовник отримає сповіщення про те, які відомості потребують коригування. Це дозволить зменшити кількість відмов в отриманні послуги, а також зекономить час як замовникам, так і працівникам органу контролю, які перевіряють документи.

Взяти участь у бета-тесті можуть фізичні та юридичні особи, які хочуть отримати дозвіл на початок будівельних робіт або внести зміни у вже зареєстрований дозвіл та вже мають реєстраційний номер проєктної документації в ЄДЕССБ.