Из-за цифровизации строительной отрасли антикоррупционный эффект составил более 11 млрд - Шуляк

Из-за цифровизации в сфере строительства, повлекшей устранение человеческого фактора, привело к сбережению 11,2 млрд грн за три года. При этом реальный антикоррупционный эффект от цифровизации строительной отрасли составляет 1,5 млрд грн ежегодно.

Об этом рассказала председатель Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправление, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, пишет "Укринформ".

"Долгое время строительная сфера была одной из самых коррумпированных отраслей в стране. Украинцы годами не могли получить разрешения на строительство — бумажные документы теряли, подделывали или тормозили их рассмотрение ради взяток. Впрочем, благодаря Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭСБ) вся строительная документация стала создаваться исключительно в е-системе. Все процессы начали происходить онлайн, а каждое действие фиксироваться, что существенно снизило проявления коррупции", - отметила она.

По ее словам, в 2023 году в ЕГЭСБ уже работают более 29 тысяч профессиональных пользователей (архитекторы, инженеры-проектировщики и работники органов архитектурно-строительного контроля), а сама система зарегистрировала более 705 тысяч технических инвентаризаций, 132 тысячи разрешительных документов и почти 40 тысяч проектной документации.

Она подчеркнула, что цифровизация требует дополнительных шагов, таких как автоматическая выдача разрешений для объектов класса последствий СС2 и СС3, а также внедрение автоматической блокировки незаконных действий участников строительного процесса. Такие мероприятия направлены на повышение эффективности и прозрачности строительного сектора в Украине.

Шуляк также сообщила, что теперь пользователи системы имеют доступ к информации о специальном имущественном праве. Это означает, что каждый пользователь может проверить информацию о будущих объектах недвижимости и их строительстве.

Сообщается, что в дальнейшие планы разработчиков входит усовершенствование системы и расширение ее функционала. В частности, планируется внедрение автоматической выдачи разрешений на строительство для объектов разных классов последствий при успешной проверке необходимых сведений в национальных электронных информационных ресурсах и поданной заказчиком информации.

Как работает данная система

Система автоматически проверяет соответствие полноты, формата, логичности и достоверности предоставленных заказчиком строительства данных. Если объект имеет статус памятника культурного наследия, ЕГЭСББ будет блокировать предоставление прав на выполнение работ, связанных с сносом, ремонтом или реконструкцией, что является дополнительной гарантией защиты исторических зданий.

Относительно ввода в эксплуатацию законченных объектов система будет сравнивать существующее состояние объекта с тем, что указано в проектной документации и контролировать наличие всех электронных подписей участников строительного процесса. При всех требованиях система автоматически будет формировать сертификат. Электронная подпись, оставленная в системе участниками строительного процесса, усилит персональную ответственность за любые нарушения.

"Кроме этого, нужно упростить и ускорить процедуры принятия в эксплуатацию законченного строительством объекта: ЕГЕСБ будет сравнивать имеющееся состояние объекта по результатам технической инвентаризации с тем, что было указано в проектной документации на строительство, и контролировать наличие всех электронных подписей участников строительного процесса. Если все будет в норме, система сама будет автоматически формировать сертификат", - пояснила народная депутат.

Напомним, с апреля 2023 года публичная информация о строительстве снова в открытом доступе. С началом полномасштабного вторжения эти данные были временно недоступны в целях безопасности.