Через цифровізацію будівельної галузі антикорупційний ефект склав понад 11 млрд - Шуляк

Через цифровізацію у сфері будівництва, яка спричинила усунення людського фактора, призвело до заощадження 11,2 млрд грн за три роки. При цьому, реальний антикорупційний ефект від цифровізації будівельної галузі становить 1,5 млрд грн щорічно.

Про це розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, пише "Укрінформ".

"Тривалий час будівельна сфера була однією з найбільш корумпованих галузей у країні. Українці роками не могли отримати дозволи на будівництво — паперові документи губили, підроблювали чи гальмували їхній розгляд заради хабарів. Втім, завдяки Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) вся будівельна документація стала створюватись виключно в е-системі. Усі процеси почали відбуватися онлайн, а кожна дія фіксуватися, що суттєво зменшило прояви корупції", - зазначила вона.

За її словами, у 2023 році у ЄДЕССБ уже працюють понад 29 тисяч професійних користувачів (архітектори, інженери-проєктувальники та працівники органів архітектурно-будівельного контролю), а сама система зареєструвала понад 705 тисяч технічних інвентаризацій, 132 тисячі дозвільних документів і майже 40 тисяч проєктної документації.

Вона підкреслила, що цифровізація вимагає додаткових кроків, таких як автоматична видача дозволів для об'єктів класу наслідків СС2 і СС3, а також впровадження автоматичного блокування незаконних дій учасників будівельного процесу. Такі заходи спрямовані на подальше підвищення ефективності і прозорості будівельного сектора в Україні.

Шуляк також повідомила, що тепер користувачі системи мають доступ до інформації про спеціальне майнове право. Це означає, що кожен користувач може перевірити інформацію про майбутні об'єкти нерухомості та їх будівництво.

Повідомляється, що до подальших планів розробників входить удосконалення системи та розширення її функціоналу. Зокрема, планується впровадження автоматичної видачі дозволів на будівництво для об'єктів різних класів наслідків за умови успішної перевірки необхідних відомостей в національних електронних інформаційних ресурсах та поданої замовником інформації.

Як працює дана система

Система буде автоматично перевіряти відповідність повноти, формату, логічності та достовірності наданих замовником будівництва даних. Якщо об'єкт має статус пам'ятки культурної спадщини, ЄДЕССБ блокуватиме надання прав на виконання робіт, пов'язаних із знесенням, ремонтом чи реконструкцією, що є додатковою гарантією захисту історичних будівель.

Щодо введення в експлуатацію закінчених об'єктів, система буде порівнювати наявний стан об'єкта з тим, що вказано в проєктній документації та контролювати наявність всіх електронних підписів учасників будівельного процесу. У разі відповідності всіх вимог система автоматично формуватиме сертифікат. Електронний підпис, залишений у системі учасниками будівельного процесу, посилить персональну відповідальність за будь-які порушення.

"Крім цього, потрібно спростити і пришвидшити процедури прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта: ЄДЕССБ порівнюватиме наявний стан об’єкта за результатами технічної інвентаризації з тим, що було вказано в проєктній документації на будівництво, та контролювати наявність всіх електронних підписів учасників будівельного процесу. Якщо все буде в нормі, система сама автоматично формуватиме сертифікат", - пояснила народна депутатка.

Нагадаємо, з квітня 2023 року публічна інформація щодо будівництва знову у відкритому доступі. З початком повномасштабного вторгнення ці дані були тимчасово недоступні в цілях безпеки.