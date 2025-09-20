Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,05

EUR

48,79

+0,01

Наличный курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,75

48,60

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Строительные услуги в "Дії" сэкономили украинцам ₴13,7 млрд за 5 лет

админуслуги
Это позволило украинцам получать админуслуги быстрее и проще / Depositphotos

С 2020 года в "Дії" цифровизировали 14 строительных услуг, среди которых заказ строительного паспорта, представление уведомления о начале строительства и получение разрешения на эксплуатацию.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".

Это позволило украинцам получать админуслуги быстрее, проще и без прямого контакта с чиновниками.

Согласно исследованию компании Civitta, ежегодно граждане пользуются этими сервисами более 55 000 раз. Совокупный экономический эффект - 3,3 млрд в год. Из этой суммы ₴3,2+ млрд — средства, которые раньше тратились на взятки, посредников и коррупционные схемы.

Основные результаты цифровизации строительных услуг в "Дії":

  • расходы по получению услуг сократились в 5 раз;
  • за 5 лет украинцы сэкономили ₴13,7 млрд;
  • К 2035 году экономика Украины получит дополнительно +0,8% ВВП.

Для внедрения строительных услуг в "Дії" была создана Единая электронная система в сфере строительства, которая заменила бумажную бюрократию. Она обеспечивает автоматические проверки, обмен данными с государственными реестрами и упорядочивает рассмотрение документов.

По состоянию на март украинцы уже более 200 000 раз воспользовались строительными услугами на портале "Дія", что стало возможным благодаря цифровизации строительного сектора.

Автор:
Татьяна Гойденко