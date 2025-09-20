Строительные услуги в "Дії" сэкономили украинцам ₴13,7 млрд за 5 лет

С 2020 года в "Дії" цифровизировали 14 строительных услуг, среди которых заказ строительного паспорта, представление уведомления о начале строительства и получение разрешения на эксплуатацию.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".

Это позволило украинцам получать админуслуги быстрее, проще и без прямого контакта с чиновниками.

Согласно исследованию компании Civitta, ежегодно граждане пользуются этими сервисами более 55 000 раз. Совокупный экономический эффект - 3,3 млрд в год. Из этой суммы ₴3,2+ млрд — средства, которые раньше тратились на взятки, посредников и коррупционные схемы.

Основные результаты цифровизации строительных услуг в "Дії":

расходы по получению услуг сократились в 5 раз;

за 5 лет украинцы сэкономили ₴13,7 млрд;

К 2035 году экономика Украины получит дополнительно +0,8% ВВП.

Для внедрения строительных услуг в "Дії" была создана Единая электронная система в сфере строительства, которая заменила бумажную бюрократию. Она обеспечивает автоматические проверки, обмен данными с государственными реестрами и упорядочивает рассмотрение документов.

По состоянию на март украинцы уже более 200 000 раз воспользовались строительными услугами на портале "Дія", что стало возможным благодаря цифровизации строительного сектора.