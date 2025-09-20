- Категорія
Будівельні послуги у "Дії" зекономили українцям ₴13,7 млрд за 5 років
Від 2020 року в "Дії" цифровізували 14 будівельних послуг, серед яких замовлення будівельного паспорта, подання сповіщення про початок будівництва та отримання дозволу на експлуатацію.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".
Це дозволило українцям отримувати адмінпослуги швидше, простіше та без прямого контакту з посадовцями.
За дослідженням компанії Civitta, щороку громадяни користуються цими сервісами понад 55 000 разів. Сукупний економічний ефект — ₴3,3+ млрд на рік. З цієї суми ₴3,2+ млрд — кошти, які раніше витрачалися на хабарі, посередників та корупційні схеми.
Основні результати цифровізації будівельних послуг у Дії:
- витрати на отримання послуг скоротилися у 5 разів;
- за 5 років українці зекономили ₴13,7 млрд;
- до 2035 року економіка України отримає додатково +0,8% ВВП.
Для впровадження будівельних послуг у "Дії" було створено Єдину електронну систему у сфері будівництва, яка замінила паперову бюрократію. Вона забезпечує автоматичні перевірки, обмін даними з державними реєстрами та впорядковує розгляд документів.
Станом на березень українці вже понад 200 000 разів скористалися будівельними послугами на порталі "Дія", що стало можливим завдяки цифровізації будівельного сектору.