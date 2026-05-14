€1,2 млн дохода за сезон: в Одесской области продают курортный комплекс на первой линии моря

В Одесской области выставили на продажу курортный комплекс Star Time Camp, который по исторической модели работы в 2021 году генерировал более €1,2 млн валового дохода за сезон при расходах около €347 тыс. Объект позиционируется как готовый инвестиционный бизнес на первой линии Черного моря с потенциалом восстановления и масштабирования.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

Star Time Camp – детский лагерь на первой линии Черного моря в пгт Грибовка Одесской области, предлагается как готовый курортный объект с развитой инфраструктурой, сформированным номерным фондом и потенциалом масштабирования.

Комплекс находится по адресу ул. Приморская, 20, прямо на побережье с собственным выходом к морю. В состав входят 4 здания общей площадью 1 716,77 кв. м, а также 4 дома для персонала и 2 дачи.

Объект расположен на 4 земельных участках общей площадью 0,769 га, которые находятся в долгосрочной аренде на 49-50 лет с возможностью продления. Предусмотрена также дополнительная территория и проект нового корпуса.

Номерной фонд включает 42 стандартных номера, 4 люкса с видом на море, вожатскую, дома для персонала и дачи. Запланировано расширение еще на 25 номеров и обустройство укрытия, что позволяет увеличить емкость комплекса.

Инфраструктура охватывает собственную пляжную зону, два бассейна, спасательную вышку, сцену, летний кинотеатр, спортивные площадки, ресторан на 300 мест, бар, парковку, охрану, систему видеонаблюдения (157 камер), медпункт, изолятор и артезианскую скважину.

Объект имеет известный бренд, международные экологические знаки отличия (The Green Key, "Голубой флаг") и принадлежит к немногим масштабным детским лагерям на побережье Черного моря в Украине.

Финансовые показатели

Star Time Camp ранее работал как современный детский лагерь и показывал стабильные финансовые результаты. Модель предусматривала 12-дневные смены (8 смен за сезон) со средним чеком около €814.

За сезон валовой доход составил €1,207, расходы – €347,87 тыс. Показатели 2021 года отражают фактическую финансовую модель и потенциал объекта при качественном управлении.

Для восстановления работы объект нуждается в косметическом ремонте и строительстве укрытия, которое может быть интегрировано в проект нового корпуса. Это позволяет запускать актив поэтапно: сначала базовая подготовка, далее – расширение номерного фонда и развитие новых форматов.

Также возможно привлечение управленческой команды на старте или долгосрочное управление за процент прибыли.

Объект может функционировать как детский лагерь, family resort, база отдыха или multi-purpose hospitality-проект. Первая линия моря, инфраструктура и готовый проект развития обеспечивают гибкость использования.

Star Time Camp – действующий курортный актив с историей и брендом, а не проект "с нуля". Причина продаж – выезд за границу и аккумуляция ликвидности. Цена и условия договорные.

