Цех картонных коробок на Волыни выставили на продажу более чем за 1 млн грн: что известно об аукционе
Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизационный аукцион цех картонных коробок Волынской области. Стартовая цена объекта составляет 1,1 млн грн., а сам аукцион запланирован на 25 мая.
Как пишет Delo.ua, об этомсвидетельствует аукцион на ФГИУ.
Недвижимость на аукционе
Объектом продаж является двухэтажное здание цеха, построенное в 1991 году, общей площадью 680 кв. м.
Цех расположен в Луцком районе Волынской области, на территории Колковской общины. Объект находится в государственной собственности и учитывается на балансе ГП "Леса Украины". Здание нуждается в ремонте.
Земельный участок под объектом отдельно не выделялся и не входит в предмет продажи. Она находится в государственной собственности и предоставлена в постоянное пользование лесохозяйственному предприятию. Вопросы землепользования покупатель должен решать самостоятельно после получения права собственности на недвижимость.
Аукцион будет проходить в пределах малой приватизации. Потенциальные покупатели могут ознакомиться с объектом в рабочие дни по предварительной договоренности, а также через виртуальную комнату данных, где размещен полный пакет документов.
Дополнительно победитель аукциона обязан компенсировать расходы по проведению оценки объекта в размере 5 725 грн.
