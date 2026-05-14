Цех картонных коробок на Волыни выставили на продажу более чем за 1 млн грн: что известно об аукционе

Приватизация в Украине: цех картонных коробок продается за 1,1 млн грн / Фонд госимущества

Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизационный аукцион цех картонных коробок Волынской области. Стартовая цена объекта составляет 1,1 млн грн., а сам аукцион запланирован на 25 мая.

Как пишет Delo.ua, об этомсвидетельствует аукцион на ФГИУ.

Недвижимость на аукционе

Объектом продаж является двухэтажное здание цеха, построенное в 1991 году, общей площадью 680 кв. м.

Цех расположен в Луцком районе Волынской области, на территории Колковской общины. Объект находится в государственной собственности и учитывается на балансе ГП "Леса Украины". Здание нуждается в ремонте.

Земельный участок под объектом отдельно не выделялся и не входит в предмет продажи. Она находится в государственной собственности и предоставлена в постоянное пользование лесохозяйственному предприятию. Вопросы землепользования покупатель должен решать самостоятельно после получения права собственности на недвижимость.

Аукцион будет проходить в пределах малой приватизации. Потенциальные покупатели могут ознакомиться с объектом в рабочие дни по предварительной договоренности, а также через виртуальную комнату данных, где размещен полный пакет документов.

Дополнительно победитель аукциона обязан компенсировать расходы по проведению оценки объекта в размере 5 725 грн.

Напомним, в Золочеве по процедуре банкротства выставили на продажу котельную за 14,3 млн грн. Объект находится в заброшенном состоянии, а средства от его реализации пойдут на погашение кредиторской задолженности коммунального предприятия.

Автор:
Ольга Опенько