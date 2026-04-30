В Киеве продают крупный госактив за более 37 млн грн: что известно об аукционе

Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизационный аукцион контрольный пакет акций АО "Укрнефтепродукт" в Киеве. Стартовая цена объекта составляет 37,8 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Фонда госимущества.

Об аукционе и активе

Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении приватизационного аукциона по продаже государственного пакета акций АО "Укрнефтепродукт", который составляет 50% + 1 акция уставного капитала предприятия.

В состав объекта приватизации входят 61088246 акций компании, а также часть недвижимого имущества, в частности здание лабораторного корпуса и другие объекты на территории в Киеве.

Стартовая цена лота определена на уровне 37,8 млн. грн. Регистрация участников продлится до 1 мая, а сам аукцион запланирован на 30 апреля.

АО "Укрнефтепродукт" специализируется на предоставлении в аренду собственного недвижимого имущества. Среднесписочная численность работников по состоянию на конец 2025 года составляет 7 человек.

Финансовое состояние предприятия включает как кредиторскую задолженность перед бюджетом, так и значительные обязательства по историческим кредитным соглашениям. Также компания имеет ряд судебных и исполнительных производств.

По условиям приватизации новый собственник обязан в течение шести месяцев погасить имеющиеся долги по заработной плате и перед бюджетом (при их наличии), а также обеспечить сохранение трудового коллектива.

