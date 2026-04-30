У Києві продають великий держактив за понад 37 млн грн: що відомо про аукціон

Фонд державного майна України виставив на приватизаційний аукціон контрольний пакет акцій АТ “Укрнафтопродукт” у Києві. Стартова ціна об’єкта становить 37,8 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Фонду держмайна.

Про аукціон та актив

Фонд державного майна України оголосив про проведення приватизаційного аукціону з продажу державного пакета акцій АТ "Укрнафтопродукт", який становить 50% + 1 акція статутного капіталу підприємства.

До складу об’єкта приватизації входять 61 088 246 акцій компанії, а також частина нерухомого майна, зокрема будівля лабораторного корпусу та інші об’єкти на території в Києві.

Стартова ціна лота визначена на рівні 37,8 млн грн. Реєстрація учасників триває до 1 травня, а сам аукціон запланований на 30 квітня.

АТ "Укрнафтопродукт" спеціалізується на наданні в оренду власного нерухомого майна. Середньооблікова чисельність працівників станом на кінець 2025 року становить 7 осіб.

Фінансовий стан підприємства включає як кредиторську заборгованість перед бюджетом, так і значні зобов’язання за історичними кредитними угодами. Також компанія має низку судових та виконавчих проваджень.

За умовами приватизації, новий власник зобов’язаний упродовж шести місяців погасити наявні борги із заробітної плати та перед бюджетом (за їх наявності), а також забезпечити збереження трудового колективу.

