У Києві збережуть знижки на проїзд для власників проїзних: нові тарифи

У Києві пасажири, які регулярно користуються громадським транспортом, зможуть економити на поїздках завдяки місячним проїзним квиткам. Залежно від кількості поїздок їхня вартість становитиме від 23,29 до 23,65 грн за одну поїздку.

Скільки коштуватиме одна поїздка за проїзним

Лінійка нових проїзних квитків передбачає місячні пакети з фіксованою кількістю поїздок у комунальному громадському транспорті Києва — автобусах, трамваях, тролейбусах, метро та фунікулері. Водночас чим більше поїздок включено до проїзного, тим нижчою буде вартість однієї поїздки.

Зокрема, передбачені такі варіанти:

46 поїздок — 1088 грн (23,65 грн за поїздку);

62 поїздки — 1463 грн (23,60 грн за поїздку);

92 поїздки — 2156 грн (23,43 грн за поїздку);

124 поїздки — 2888 грн (23,29 грн за поїздку).

У Департаменті економіки та інвестицій КМДА наголошують, що для пасажирів, які постійно користуються громадським транспортом, і надалі діятиме система знижок через місячні проїзні. Механізм залишиться аналогічним чинному: вартість поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок — чим їх більше, тим вигіднішим буде тариф.

Нагадаємо, для студентів і учнів зберігаються пільгові умови. Так, студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного, а учні під час літніх канікул – 25% (під час навчального року – безкоштовно). Для громадян, які мають право на пільговий проїзд у міському пасажирському комунальному транспорті, пільги зберігаються.

Про подорожчання проїзду

У Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті з 15 липня. Запровадити нові тарифи планують після завершення процедур регуляторної політики, а також після консультацій з громадськістю та профспілками.

Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку:

1–9 поїздок — 30 грн;

10–19 — 28,90 грн;

20–29 — 27,80 грн;

30–39 — 26,60 грн;

40–49 — 25,50 грн;

50 поїздок — 25 грн.

Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн. А безлімітний місячний проїзний коштуватиме 4 тисячі 875 гривень.

Додамо, петиція на сайті Київської міської ради із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану за добу набрала необхідні для розгляду голоси.