Вершкове масло стрімко дешевшає: що відбувається на світовому ринку молочки

Світовий ринок молочних продуктів поступово оговтується після весняного піку та демонструє перші ознаки стабілізації.

Ціни на вершки та популярний сир чедер почали вирівнюватися, а сухе знежирене молоко навіть пішло вгору.

Водночас для любителів випічки та рестораторів є приємна новина — оптова вартість вершкового масла продовжує впевнено котитися вниз. За останній місяць воно здешевшало ще на 242 євро і тепер коштує 3845 євро за тонну.

Головним драйвером, який утримує ринок "на плаву", став міжнародний трейд. У першому кварталі 2026 року світова торгівля молочкою зросла на 2% проти минулорічних показників.

Європейська комісія прогнозує, що найближчими місяцями закупівельні ціни на сире молоко стабілізуються. Цьому сприятиме стійкий попит на дорожчі продукти переробки, як-от сири та сироватка.

Позитивний тренд підтверджують і світові біржі: 19 травня глобальний молочний індекс Global Dairy Trade піднявся ще на 0,6%, досягнувши позначки 3604 євро за тонну.

Проте розслаблятися фермерам і переробникам зарано. Аналітики Rabobank попереджають, що новий сезон 2026/27 років пройде під знаком високих цін на молоко та паралельного розгону виробничих витрат.

Через геополітичну нестабільність у світі стрімко дорожчають енергоносії, пальне та добрива, що залишається головним ризиком для галузі.

Нагадаємо, за першу половину квітня обсяги експорту української молочної продукції впали на 9,1% порівняно з березнем. Загальна вартість зовнішньої торгівлі в цьому сегменті за вказаний період склала $23,2 млн. Це на 6,1% менше, ніж у березні поточного року.