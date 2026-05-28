Вершкове масло стрімко дешевшає: що відбувається на світовому ринку молочки
Світовий ринок молочних продуктів поступово оговтується після весняного піку та демонструє перші ознаки стабілізації.
Як пише Delo.ua, про це інформує Іnfagro.
Ціни на вершки та популярний сир чедер почали вирівнюватися, а сухе знежирене молоко навіть пішло вгору.
Водночас для любителів випічки та рестораторів є приємна новина — оптова вартість вершкового масла продовжує впевнено котитися вниз. За останній місяць воно здешевшало ще на 242 євро і тепер коштує 3845 євро за тонну.
Головним драйвером, який утримує ринок "на плаву", став міжнародний трейд. У першому кварталі 2026 року світова торгівля молочкою зросла на 2% проти минулорічних показників.
Європейська комісія прогнозує, що найближчими місяцями закупівельні ціни на сире молоко стабілізуються. Цьому сприятиме стійкий попит на дорожчі продукти переробки, як-от сири та сироватка.
Позитивний тренд підтверджують і світові біржі: 19 травня глобальний молочний індекс Global Dairy Trade піднявся ще на 0,6%, досягнувши позначки 3604 євро за тонну.
Проте розслаблятися фермерам і переробникам зарано. Аналітики Rabobank попереджають, що новий сезон 2026/27 років пройде під знаком високих цін на молоко та паралельного розгону виробничих витрат.
Через геополітичну нестабільність у світі стрімко дорожчають енергоносії, пальне та добрива, що залишається головним ризиком для галузі.
Нагадаємо, за першу половину квітня обсяги експорту української молочної продукції впали на 9,1% порівняно з березнем. Загальна вартість зовнішньої торгівлі в цьому сегменті за вказаний період склала $23,2 млн. Це на 6,1% менше, ніж у березні поточного року.