Сливочное масло стремительно дешевеет: что происходит на мировом рынке молочки

Мировой рынок молочных продуктов постепенно приходит в себя после весеннего пика и демонстрирует первые признаки стабилизации.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Infagro.

Цены на сливки и популярный сыр чедер начали выравниваться, а обезжиренное сухое молоко даже пошло вверх.

В то же время для любителей выпечки и рестораторов приятная новость — оптовая стоимость сливочного масла продолжает уверенно катиться вниз. За последний месяц оно подешевело еще на 242 евро и теперь стоит 3845 евро за тонну.

Главным драйвером, удерживающим рынок "на плаву", стал международный трейд. В первом квартале 2026 г. мировая торговля молочкой выросла на 2% против прошлогодних показателей.

Европейская комиссия прогнозирует, что в ближайшие месяцы закупочные цены на сырое молоко стабилизируются. Этому будет способствовать устойчивый спрос на более дорогие продукты переработки, такие как сыры и сыворотка.

Позитивный тренд подтверждают и мировые биржи: 19 мая глобальный молочный индекс Global Dairy Trade поднялся еще на 0,6%, достигнув отметки в 3604 евро за тонну.

Однако расслабляться фермерам и переработчикам рано. Аналитики Rabobank предупреждают, что новый сезон 2026/27 годов пройдет под знаком высоких цен на молоко и параллельного разгона производственных затрат.

Из-за геополитической нестабильности в мире стремительно дорожают энергоносители, горючее и удобрения, что остается главным риском для отрасли.

Напомним, за первую половину апреля объемы экспорта украинской молочной продукции упали на 9,1% по сравнению с мартом. Общая стоимость внешней торговли в этом сегменте за указанный период составила $23,2 млн. Это на 6,1% меньше, чем в марте этого года.