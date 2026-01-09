Запланована подія 2

В Киеве полностью восстановили водоснабжение, начинают запускать отопление

В Киеве полностью восстановлено водоснабжение. Вместе с городскими властями и Минэнерго продолжаются работы по возобновлению теплоснабжения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу.

Что касается отопления, то в части районов Киева тепло будет восстановлено в течение этих суток. В отдельных районах со сложными повреждениями восстановление требует больше времени, сейчас это касается около половины жилых домов столицы. Остальные районы получают тепло в штатном режиме.

Медицинские учреждения обеспечиваются теплом от мобильных котельных, а для поддержки жителей развернуто более 1200 пунктов несокрушимости.

В Днепропетровской области отопление и водоснабжение полностью запущено, кроме части Кривого Рога, где работы продолжаются.

В условиях продолжения террористических ударов по энергетике необходимо сохранять готовность общин и экстренных служб, используя альтернативные источники питания, накопленные резервы и другие меры безопасности.

Напомним, 9 января из-за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры в части районов Киева возникли перебои с теплоснабжением и горячей водой. Также поезда метро на "красной" линии курсируют с переменами, а на левом берегу столицы организовано движение дублирующих автобусных маршрутов вместо троллейбусов и трамваев.

Автор:
Татьяна Гойденко