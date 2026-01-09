У Києві повністю відновили водопостачання, починають запускати опалення

У Києві повністю відновлено водопостачання. Разом із міською владою та Міненерго продовжуються роботи з відновлення теплопостачання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу.

Стосовно опалення, то у частині районів Києва тепло буде відновлено протягом цієї доби. В окремих районах із складними пошкодженнями відновлення потребує більше часу, наразі це стосується близько половини житлових будинків столиці. Інші райони отримують тепло у штатному режимі.

Медичні заклади забезпечуються теплом від мобільних котелень, а для підтримки мешканців розгорнуто понад 1 200 пунктів незламності.

На Дніпропетровщині опалення та водопостачання повністю запущено, окрім частини Кривого Рогу, де роботи тривають.

В умовах продовження терористичних ударів по енергетиці необхідно зберігати готовність громад та екстрених служб, використовуючи альтернативні джерела живлення, накопичені резерви та інші заходи безпеки.

Нагадаємо, 9 січня через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням і гарячою водою. Також поїзди метро на "червоній" лінії курсують зі змінами, а на лівому березі столиці організовано рух дублюючих автобусних маршрутів замість тролейбусів та трамваїв.