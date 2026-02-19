Нідерланди виділять 2 млн євро на повернення українських дітей, викрадених Росією

У 2026 році Нідерланди спрямують додаткові 2 млн євро на підтримку процесу ідентифікації та повернення українських дітей, депортованих Росією. Ці кошти, зокрема, підуть на закупівлю наборів для ДНК-аналізу.

Як пише Delo.ua, про це повідомила відповідальна за діяльність Міністерства закордонних справ у сфері боротьби з викраденням дітей Роос Бос.

"Дітей досі навмисно вивозять з України. Деяких з них примусово усиновили і влаштували в російські сім'ї. Є тільки одна причина, чому Росія це робить: мета полягає в тому, щоб знищити ідентичність і культуру України та підірвати її існування як незалежної країни", - написала вона у блозі на сайті нідерландського уряду.

Головною метою ініціативи є створення в Україні бази даних ДНК, яка дозволить дітям, повернутим із Росії, максимально швидко возз'єднатися зі своїми родинами.

Окрім технічної допомоги, частина фінансування спрямована на психосоціальну підтримку. За словами Бос, це критично важливо, оскільки діти часто повертаються з глибокими травмами внаслідок жорстокого поводження та агресивної ідеологічної обробки з боку російської окупаційної влади.

За її словами, наразі аналіз ДНК дав вражаючі результати.

"Збір близько 2 000 зразків ДНК від українських батьків, які розшукують зниклих дітей (станом на кінець 2025 року). Збір генетичного матеріалу з понад 3 600 особистих речей, що належали українським дітям, які зникли з дитячих будинків та інших установ. Ідентифікація дітей, загиблих в результаті російської агресії, та гідне повернення тіл родинам", - зазначила дипломатка.

Вона додала, що база даних ДНК допомагає збирати докази викрадення дітей, що сприятиме притягненню до відповідальності за військові злочини в судах, зокрема в Міжнародному кримінальному суді.

Нагадаємо, торік уряд запровадив одноразову допомогу дитині, яка повернулася на підконтрольну територію після депортації, примусового переміщення або з тимчасово окупованих територій (ТОТ) у розмірі 50 тисяч гривень.