США тимчасово відновлять фінансування програми, що відстежує депортованих до Росії дітей

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала своє рішення про припинення фінансування програми Conflict Observatory, яка документує ймовірні військові злочини Росії, зокрема примусове вивезення українських дітей.

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Про це пише The Washington Post.

Conflict Observatory використовує супутникові знімки, біометричні дані та інші цифрові інструменти для виявлення місцеперебування депортованих українських дітей.

Дані, зібрані цією ініціативою, стали ключовими для Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна за незаконне переміщення дітей.

Відновлення фінансування програми є тимчасовим і триватиме шість тижнів. За цей час зібрані дані будуть передані Європолу для подальшого розслідування злочинів. До цього адміністрація Трампа заборонила передачу доказів прокурорам, що розслідують справи щодо депортації дітей, що спричинило різку критику з боку американських законодавців.

Програма, фінансована Державним департаментом США, спочатку була закрита за ініціативою Пітера Марокко, посадовця, призначеного Трампом, та бюджетного управління, яке контролює технологічний мільярдер Ілон Маск. Проте після тиску з боку Конгресу, зокрема двопартійної коаліції законодавців, адміністрація погодилася на тимчасове фінансування для передачі даних європейським слідчим органам.

Зникнення українських дітей залишається ключовим питанням у переговорах щодо припинення війни в Україні. Президент Володимир Зеленський заявив, що повернення дітей має стати обов’язковою умовою будь-якої мирної угоди. Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що це питання буде "розкрито" в майбутніх переговорах.

Рішення адміністрації Трампа щодо згортання Conflict Observatory викликало широке обурення. Ба більше, Міністерство юстиції США нещодавно вивело країну з багатонаціональної групи, що займалася переслідуванням російських, білоруських, північнокорейських та іранських чиновників за злочини в Україні.

Україна називає примусове переселення дітей до Росії спробою стерти їхню національну ідентичність та інтегрувати їх у російське суспільство. Проблема залишається однією з найгостріших гуманітарних криз війни.

Нагадаємо, в середині березня скорочення витрат Ілона Маска, запроваджене після його призначення на посаду керівника Департаменту ефективності уряду США (DOGE), призвело до припинення діяльності групи експертів, яка допомагала повертати українських дітей, примусово депортованих до Росії.