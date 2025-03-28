США временно возобновят финансирование программы, отслеживающей депортированных в Россию детей

Администрация президента США Дональда Трампа отменила свое решение о прекращении финансирования программы Conflict Observatory, документирующей вероятные военные преступления России, в том числе принудительный вывоз украинских детей.

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Об этом пишет The Washington Post.

Conflict Observatory использует спутниковые снимки, биометрические данные и другие цифровые инструменты для обнаружения местонахождение депортированных украинских детей.

Данные, собранные этой инициативой, стали ключевыми для Международного уголовного суда (МКС), выдавшего ордер на арест президента РФ Владимира Путина за незаконное перемещение детей.

Восстановление финансирования программы временное и продлится шесть недель. За это время собранные данные будут переданы Европолу для дальнейшего расследования преступлений. До этого администрация Трампа запретила передачу доказательств прокурорам, расследующим дела по депортации детей, что повлекло за собой резкую критику со стороны американских законодателей.

Программа, финансируемая Государственным департаментом США, изначально была закрыта по инициативе Питера Марокко, должностного, назначенного Трампом, и бюджетного управления, контролируемого технологическим миллиардером Илоном Маском. Однако после давления со стороны Конгресса, в частности, двухпартийной коалиции законодателей, администрация согласилась на временное финансирование для передачи данных европейским следственным органам.

Исчезновение украинских детей остается ключевым вопросом в переговорах по прекращению войны в Украине. Президент Владимир Зеленский заявил, что возвращение детей должно стать обязательным условием любого мирного соглашения. Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что этот вопрос будет "раскрыт" в предстоящих переговорах.

Решение администрации Трампа по сворачиванию Conflict Observatory вызвало широкое возмущение. Более того, Министерство юстиции США недавно вывело страну из многонациональной группы, которая занималась преследованием российских, белорусских, северокорейских и иранских чиновников за преступления в Украине.

Украина называет принудительное переселение детей в Россию попыткой стереть их национальную идентичность и интегрировать их в российское общество. Проблема остается одним из самых острых гуманитарных кризисов войны.

Напомним, в середине марта сокращение расходов Илона Маска, введенное после его назначения на должность руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE), привело к прекращению деятельности группы экспертов, помогавшей возвращать украинских детей, принудительно депортированных в Россию.