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Маск сократил финансирование команды, занимавшейся спасением похищенных украинских детей
Сокращение расходов Илона Маска, введенное после его назначения на должность руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE), привело к прекращению деятельности группы экспертов, которая помогала возвращать украинских детей, принудительно депортированных в Россию.
Об этом пишет The Mirror.
Эта команда, работавшая при Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, занималась поиском похищенных детей с помощью технологий с открытым кодом и передавала полученные данные украинским властям.
Благодаря ее усилиям сотни детей смогли вернуться домой. Однако недавно финансирование этого проекта было прекращено из-за общего сокращения государственных расходов.
По данным украинского правительства, с 2022 года Россия похитила около 20 000 украинских детей, перевозимых в лагеря и приемные семьи, где подвергали процессу "перевоспитания" на российский манер.
Именно эти действия послужили основанием для выдачи Международным уголовным судом ордера на арест Владимира Путина в марте 2023 года. Великобритания также ввела санкции против лиц и организаций, причастных к похищению детей.
Несмотря на сложности, инициатива Save Children UA, начатая Владимиром Зеленским, уже способствовала возвращению более 1200 детей в Украину. В то же время, тысячи детей остаются в России, и активисты призывают международное сообщество добиться их репатриации.