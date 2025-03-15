Маск сократил финансирование команды, занимавшейся спасением похищенных украинских детей

Сокращение расходов Илона Маска, введенное после его назначения на должность руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE), привело к прекращению деятельности группы экспертов, которая помогала возвращать украинских детей, принудительно депортированных в Россию.

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Об этом пишет The Mirror.

Эта команда, работавшая при Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, занималась поиском похищенных детей с помощью технологий с открытым кодом и передавала полученные данные украинским властям.

Благодаря ее усилиям сотни детей смогли вернуться домой. Однако недавно финансирование этого проекта было прекращено из-за общего сокращения государственных расходов.

По данным украинского правительства, с 2022 года Россия похитила около 20 000 украинских детей, перевозимых в лагеря и приемные семьи, где подвергали процессу "перевоспитания" на российский манер.

Именно эти действия послужили основанием для выдачи Международным уголовным судом ордера на арест Владимира Путина в марте 2023 года. Великобритания также ввела санкции против лиц и организаций, причастных к похищению детей.

Несмотря на сложности, инициатива Save Children UA, начатая Владимиром Зеленским, уже способствовала возвращению более 1200 детей в Украину. В то же время, тысячи детей остаются в России, и активисты призывают международное сообщество добиться их репатриации.