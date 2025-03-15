Маск скоротив фінансування команди, що займалася порятунком викрадених українських дітей

Скорочення витрат Ілона Маска, запроваджене після його призначення на посаду керівника Департаменту ефективності уряду США (DOGE), призвело до припинення діяльності групи експертів, яка допомагала повертати українських дітей, примусово депортованих до Росії.

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Про це пише The Mirror.

Ця команда, що працювала при Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, займалася пошуком викрадених дітей за допомогою технологій з відкритим кодом і передавала отримані дані українській владі.

Завдяки її зусиллям сотні дітей змогли повернутися додому. Однак нещодавно фінансування цього проєкту було припинене через загальне скорочення державних витрат.

За даними українського уряду, з 2022 року Росія викрала близько 20 000 українських дітей, яких перевозили до таборів і прийомних сімей, де піддавали процесу "перевиховання" на російський манер.

Саме ці дії стали підставою для видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт Володимира Путіна у березні 2023 року. Велика Британія також запровадила санкції проти осіб та організацій, які причетні до викрадення дітей.

Попри складнощі, ініціатива Save Children UA, започаткована Володимиром Зеленським, уже сприяла поверненню понад 1200 дітей в Україну. Водночас тисячі дітей залишаються в Росії, і активісти закликають міжнародну спільноту домогтися їх репатріації.