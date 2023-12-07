Для возвращения всех понадобится 55 лет: сколько украинских детей похитила РФ

В настоящее время официально подтверждена депортация более 19,5 тысяч украинских детей. Если Украина будет возвращать каждый день по одному похищенному россиянами ребенку, то для возвращения всех понадобится 55 лет.

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Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на международной конференции по правам человека "Свобода или страх", передает Укринформ.

"Сейчас есть цифра более чем в 19 540 официально подтвержденных депортированных украинских детей. Если мы будем возвращать одного ребенка каждый день, то нам нужно 55 лет. И это на фоне того, что РФ каждый день продолжает депортировать все новые и новые группы украинских детей с территории нашего государства", - подчеркнул Лубинец.

По словам омбудсмена, власти Украины, несмотря на малое количество инструментов, которые могли бы помочь с возвращением похищенных детей, имеют много инициатив по этому поводу и постоянно ищет новые.

Восемь возвращенных детей воссоединятся с семьей

6 декабря в День Святого Николая команда Офиса омбудсмена вернула четырех девочек и четырех мальчиков в Украину.

"Это удалось сделать благодаря совместной работе с государством Катар, которое уже во второй раз присоединяется к процессу возвращения депортированных детей и оказавшихся на ВОТ. Для нашего государства важен каждый наш ребенок, поэтому и возвращения происходят как с РФ, так и с ВОТ", – сообщил Лубинец.

Возраст возвращенных – от 8 до 18 лет. Их путь возвращения нарабатывалась командой Офиса омбудсмена совместно с другими органами государственной власти в рамках реализации утвержденного плана действий президента Украины Bring Kids Back UA.

Россияне воруют украинских детей

Россияне постоянно вывозит с временно оккупированных территорий детей на так называемый "отдых" в разные регионы России. Этот проект курирует партия лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина "Единая Россия".

В России для несовершеннолетних граждан Украины создали более 70 лагерей "для перевоспитания".

В Офисе омбудсмена считают, что в действительности в России могут находиться 150 тысяч незаконно увезенных детей.

17 марта 2023 года Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, лично "усыновившей" мальчика, похищенного из Мариуполя Донецкой области после его оккупации Россией, и лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина за незаконную депортацию украинских детей.

После того как Международный уголовный суд выдал ордер на арест лидера РФ Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации детей, Украина призвала омбудсменов РФ немедленно предоставить украинской стороне списки всех украинских детей на подконтрольных России территориях.

Позже появились доказательства причастности Беларуси к депортации украинских детей. 27 июня белорусская оппозиция передала в Международный уголовный суд доказательства причастности к военным преступлениям самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

Европейский парламент призвал Международный уголовный суд рассмотреть возможность выдачи международного ордера на арест Лукашенко из-за его ответственности за незаконное перемещение украинских детей с оккупированных Россией территорий Украины.