Для повернення всіх знадобиться 55 років: скільки українських дітей викрала РФ

Наразі офіційно підтверджено депортацію понад 19,5 тисяч українських дітей. Якщо Україна повертатиме щодня по одній викраденій росіянами дитині, то для повернення всіх знадобиться 55 років.

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Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час міжнародної конференції з прав людини "Свобода або страх", передає Укрінформ.

"Наразі є цифра у понад 19 540 офіційно підтверджених депортованих українських дітей. Якщо ми будемо повертати одну дитину кожного дня, то нам треба 55 років. І це на тлі того, що РФ кожного дня продовжує депортувати все нові й нові групи українських дітей з території нашої держави", - наголосив Лубінець.

За словами омбудсмена, влада України, попри малу кількість інструментів, які б могли допомогти з поверненням викрадених дітей, має багато ініціатив щодо цього та постійно шукає нові.

Восьмеро повернутих дітей возз’єднаються з родиною

6 грудня у День Святого Миколая команда Офісу омбудсмена повернула чотирьох дівчаток та чотирьох хлопців на Україну.

"Це вдалося зробити завдяки спільній роботі із державою Катар, яка вже вдруге долучається до процесу повернення депортованих дітей і тих, які опинилися на ТОТ. Для нашої держави важлива кожна наша дитина, тож і повернення відбуваються як із РФ, так і з ТОТ", - повідомив Лубінець.

Вік повернутих — від 8 до 18 років. Їхній шлях повернення напрацьовувала команда Офісу омбудсмена спільно з іншими органами державної влади в межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA.

Росіяни крадуть українських дітей

Російська влада постійно вивозить з тимчасово окупованих територій дітей на так званий "відпочинок" у різні регіони Росії. Цей проект курує партія лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна "Єдина Росія".

В Росії для неповнолітніх громадян України створили понад 70 таборів "для перевиховання".

В Офісі омбудсмена вважають, що насправді в Росії можуть перебувати 150 тисяч незаконно вивезених дітей.

17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом у Гаазі було видано ордер на арешт Львової-Бєлової, яка особисто "усиновила" хлопчика, викраденого з Маріуполя Донецької області після його окупації Росією, та лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна за незаконну депортацію українських дітей.

Після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт лідера РФ Володимира Путіна за підозрою в незаконній депортації дітей, Україна закликала омбудсменів РФ негайно надати українській стороні списки всіх українських дітей на підконтрольних Росії територіях.

Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Європейський парламент закликав Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість видачі міжнародного ордера на арешт Лукашенка через його відповідальність за незаконне переміщення українських дітей з окупованих Росією територій України.