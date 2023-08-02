Российские власти планируют вывезти с временно оккупированных территорий более 10 тысяч местных детей на так называемый "отдых" в разные регионы России. Этот проект курирует партия президента Владимира Путина "Единая Россия".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Согласно сообщению, у таких детей подвергаются идеологической обработке через пропагандистские концерты и "образовательные мероприятия".

В ЦНС отмечают, что это ужасная форма геноцида украинского народа, где российские власти сознательно уничтожают целое поколение на промышленном масштабе, реализуя государственную программу. Среди коллаборантов на местах, в эту ужасную программу вовлечены также педагоги, врачи, артисты и другие работники лагерей.

При этом часто дети становятся жертвами преступлений. По информации партизан, в детском лагере Анапы четыре ребенка из временно оккупированных территорий Донбасса стали жертвами педофила, который воспользовался их бесправным статусом.

Такой жестокий подход к детям и их здоровью свидетельствует о крайней безжалостности российской власти и несдержанном желании уничтожить и покорить украинский народ. Международное сообщество должно реагировать на эту ужасную ситуацию и обеспечить защиту детей от таких преступных действий.

Напомним, российские захватчики вывезли в 80 старшеклассников с временно оккупированных территорий Луганской области в военную академию в Костроме, находящуюся на территории России. Россияне зомбируют украинских детей агрессивной пропагандой, превращая в будущих солдат.