Кожна дитина, яка повертається з ТОТ або після депортації, отримає 50 тисяч гривень держдопомоги

Уряд запровадив одноразову допомогу дитині, яка повернулася на підконтрольну територію після депортації, примусового переміщення або з тимчасово окупованих територій (ТОТ) у розмірі 50 тисяч гривень.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.

Так звана "підйомна" допомога дозволить батькам або іншому законному представнику створити належні умови для реінтеграції і адаптації дитини в Україні.

Як отримати допомогу на дитину?

Для отримання допомоги законний представник дитини має звернутися до Державної служби України у справах дітей. Ця допомога не буде враховуватись під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та житлових субсидій.

Варто зазначити, що для повернення дитини складається індивідуальний план. Він охоплює не лише її шлях додому — але і комплекс послуг, які необхідні для її успішної реінтеграції на батьківщині.

Підтримка після повернення — індивідуальна для кожної дитини. План заходів включає три пакети допомоги: короткостроковий, середньостроковий і довгостроковий. Залежно від потреб дитина отримує соціальні, медичні, психологічні, реабілітаційні, юридичні послуги, за відсутності сім’ї — влаштовується в сімейну форму виховання. Необхідну підтримку отримує і родина дитини.

Раніше Кабінет міністрів врегулював питання призначення допомоги при народженні дитини батькам, які через війну виїхали за кордон. До ухвалення цієї постанови жінки, які народили дитину за кордоном, могли отримати допомогу лише після повернення в Україну, адже для цього вимагалася фізична присутність.