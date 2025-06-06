Каждый ребенок, который возвращается с ВТО или после депортации, получит 50 тысяч гривен госпомощи

Правительство ввело одноразовую помощь ребенку, который вернулся на подконтрольную территорию после депортации, принудительного перемещения или с временно оккупированных территорий (ТОТ) в размере 50 тысяч гривен.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства социальной политики Украины.

Так называемая "подъемная" помощь позволит родителям или другому законному представителю создать надлежащие условия для реинтеграции и адаптации ребенка в Украине.

Как получить пособие на ребенка?

Для получения помощи законный представитель ребенка должен обратиться в Государственную службу Украины по делам детей. Эта помощь не будет учитываться при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи для назначения всех видов государственной социальной помощи и жилищных субсидий.

Стоит отметить, что для возвращения ребенка составляется индивидуальный план. Он охватывает не только его путь домой — но и комплекс услуг, необходимых для его успешной реинтеграции на родине.

Поддержка по возвращении – индивидуальна для каждого ребенка. План мероприятий включает три пакета помощи: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. В зависимости от потребностей ребенок получает социальные, медицинские, психологические, реабилитационные, юридические услуги, при отсутствии семьи устраивается в семейную форму воспитания. Необходимую поддержку получает и семья ребенка.

Ранее Кабинет министров урегулировал вопрос назначения помощи при рождении ребенка родителям, которые в результате выехали за границу. До принятия этого постановления женщины, родившие ребенка за границей, могли получить помощь только после возвращения в Украину, ведь для этого требовалось физическое присутствие .