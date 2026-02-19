Запланована подія 2

Нидерланды выделят 2 млн евро на спасение украинских детей, похищенных Россией

мальчик
Нидерланды профинансируют поиск депортированных детей / Depositphotos

В 2026 году Нидерланды направят дополнительные 2 млн евро, которые помогут вернуть украинских детей, депортированных Россией. Эти средства пойдут на закупку наборов для ДНК-анализа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила ответственная за деятельность Министерства иностранных дел в сфере борьбы с похищением детей Роос Босс.

"Детей до сих пор намеренно вывозят из Украины. Некоторые из них принудительно усыновили и устроили в российские семьи. Есть только одна причина, почему Россия это делает: цель состоит в том, чтобы уничтожить идентичность и культуру Украины и взорвать ее существование как независимой страны", - написала она в блоге на сайте нидерландского правительства.

Главной целью инициативы является создание в Украине базы данных ДНК, которая позволит детям, возвращенным из России, максимально быстро воссоединиться со своими семьями.

Кроме технической помощи часть финансирования направлена на психосоциальную поддержку. По словам Босс, это критически важно, поскольку дети часто возвращаются с глубокими травмами в результате жестокого обращения и агрессивной идеологической обработки со стороны российских оккупационных властей.

По ее словам, в настоящее время анализ ДНК дал впечатляющие результаты.

"Сбор около 2 000 образцов ДНК от украинских родителей, которые разыскивают пропавших детей (по состоянию на конец 2025 года). Сбор генетического материала из более 3 600 личных вещей, принадлежавших украинским детям, исчезнувших из детских домов и других учреждений. Идентификация детей, погибших в погибших семьям", - отметила дипломат.

Она добавила, что база данных ДНК помогает собирать доказательства похищения детей, что будет способствовать привлечению к ответственности за военные преступления в судах, в частности, в Международном уголовном суде.

Напомним, в прошлом году правительство ввело одноразовую помощь ребенку, вернувшемуся на подконтрольную территорию после депортации, принудительного перемещения или с временно оккупированных территорий (ТОТ) в размере 50 тысяч гривен.

Автор:
Татьяна Бессараб