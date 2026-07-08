С кредиторами седьмой очереди МР Банка полностью рассчитаются

Фонд гарантирования вкладов физических лиц согласовал увеличение удовлетворения требований кредиторов седьмой очереди АО "МР Банк" на 73,3 тыс. грн. После этого требования этой очереди будут удовлетворены полностью — более чем на 3 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Соответствующее решение исполнительная дирекция фонда приняла 6 июля 2026 года. Его приняли в связи с изменениями в реестр акцептованных требований кредиторов МР Банк.

Размер удовлетворения требований кредиторов седьмой очереди увеличен на 73320 грн. После этого общая сумма удовлетворенных требований этой очереди составит более 3 млрд. грн.

В фонде отметили, что это равняется 100% общей суммы седьмой очереди реестра кредиторов МР Банк.

Выплаты кредиторам производятся в безналичной форме путем перевода средств на их счета. Требования каждой следующей очереди удовлетворяются после полного погашения требований предыдущей очереди и по мере поступления денежных средств от продажи имущества и активов банка.

Заметим, в январе-марте 2026 года сумма удовлетворения требований кредиторов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составила 1,748 млрд. грн.