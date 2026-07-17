Вкладчикам обанкротившихся банков выплатили 18 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в январе-июне 2026 года выплатил вкладчикам ликвидируемых банков 18 млн грн гарантированного возмещения. В июне сумма выплат превысила 1,3 млн. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Всего с начала работы фонда сумма гарантированных выплат вкладчикам достигла 105,1 млрд грн. Возмещение получили более 2 млн человек, или 96,1% вкладчиков обратившихся за выплатами банков.

За время полномасштабной войны фонд выплатил вкладчикам ликвидируемых банков 9,4 млрд грн гарантированного возмещения.

В фонде отмечают, что выплаты производятся исключительно с его собственных ресурсов. На 30 июня 2026 года средства Фонда составили 54,4 млрд грн.

Во время военного положения в Украине действует полная гарантия банковских вкладов. Она распространяется на срочные депозиты, а также денежные средства на текущих счетах физических лиц и ФЛП.

Такой режим гарантирования действует с 13 апреля 2022 года и будет продолжаться во время и еще три месяца после его отмены.

В Фонде также напоминают, что гарантированное возмещение можно получить через приложение "Действие".

ФГВФЛ согласовал увеличение размера удовлетворения требований кредиторов седьмой очереди АО "МР Банк" на 73,3 тыс. грн. После этого требования этой очереди будут удовлетворены полностью — более чем на 3 млрд грн.