Илон Маск купил долю в Twitter

Американский миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск приобрел 9,2% акций социальной сети Twitter. На фоне этой новости акции компании выросли на 25%.

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Об этом пишет Bloomberg.

Теперь Маску принадлежит 9,2% акций Twitter. 14 марта он приобрел 73 486 938 акций. Об этом свидетельствуют данные Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Маск является активным пользователем Twitter и имеет более 80 млн подписчиков на этой платформе.

Как отмечает СNBC, исходя из стоимости акций на 1 апреля пакет мог обойтись Маску почти в $2,9 млрд. Сейчас он крупнейший внешний акционер Twitter.

После появления новости акции Twitter выросли более чем на 26% на премаркете – до $49,4 за штуку.

Недавно Илон Маск заявлял о том, что задумывается о создании новой социальной сети, которая будет отличаться от всех существующих решений — у нее будет открытый исходный код и упор на свободу слова.

В конце прошлого месяца Маск поинтересовался у своих подписчиков их мнением касательно того, поддерживает ли Twitter принцип свободы слова.

Ранее Илон Маск вызвал президента России Владимира Путина на поединок, о чем также написал в Twitter. Ставка — Украина. Сообщение миллиардера написано на английском, русском и украинском языках.

Основатель компании SpaceX активно поддерживает Украину, поэтому оперативно отреагировал на просьбу главы Минцифры Украины Михаила Федорова, и 27 февраля в Украину прибыла первая партия спутникового интернета Starlink.