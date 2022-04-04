- Категорія
- ІТ та Телеком
- Дата публікації
-
Ілон Маск купив акції Twitter
Американський мільярдер, голова Tesla та SpaceX Ілон Маск придбав 9,2% акцій соціальної мережі Twitter. На тлі цієї новини акції компанії зросли на 25%.
Про це пише Bloomberg.
Наразі Маску належить 9,2% акцій Twitter. 14 березня він придбав 73 486 938 акцій. Про це свідчать дані Комісії з цінних паперів та бірж.
Маск є активним користувачем Twitter і має понад 80 млн передплатників на цій платформі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як зазначає СNBC, виходячи з вартості акцій на 1 квітня пакет міг коштувати Маску майже $2,9 млрд. Зараз він найбільший зовнішній акціонер Twitter.
Після появи новини акції Twitter виросли більш як на 26% на премаркеті – до $49,4 за штуку.
Нещодавно Ілон Маск заявляв про те, що замислюється над створенням нової соціальної мережі, яка відрізнятиметься від усіх існуючих рішень — вона матиме відкритий вихідний код і наголос на свободі слова.
Наприкінці минулого місяця Маск поцікавився у своїх передплатників їхньою думкою щодо того, чи підтримує Twitter принцип свободи слова.
Раніше Ілон Маск викликав президента Росії Володимира Путіна на поєдинок, про що також написав у Twitter. Ставка — Україна. Повідомлення мільярдера написано англійською, російською та українською мовами.
Засновник компанії SpaceX активно підтримує Україну, тому оперативно відреагував на прохання голови Мінцифри України Михайла Федорова і 27 лютого в Україну прибула перша партія супутникового інтернету Starlink.