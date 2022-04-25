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Twitter готовий продати компанію Ілону Маску за $43 млрд
Якщо угода з Маском з якихось причин не відбудеться, компанія готова заплатити мільярдеру комісію.
Twitter наблизився до угоди з продажу компанії Ілону Маску по $54,20 за одну акцію готівкою. Про це пише Reuters із посиланням на свої джерела.
Як повідомляє видання, Twitter може оголосити про угоду на $43 млрд у понеділок, 25 квітня, після того, як рада директорів збереться, щоб рекомендувати угоду акціонерам Twitter.
При цьому є можливість, що угода зірветься в останню хвилину.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Тим не менш, Twitter буде дозволено прийняти пропозицію від іншої сторони, заплативши Маску комісію за угоду, що не відбулася.
Нагадаємо, що американський мільярдер, засновник та голова компаній SpaceX і Tesla Inc. Ілон Маск у середині квітня заявив, що планує придбати компанію Twitter Inc., що володіє однойменною соціальною мережею.