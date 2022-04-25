Twitter готовий продати компанію Ілону Маску за $43 млрд

Якщо угода з Маском з якихось причин не відбудеться, компанія готова заплатити мільярдеру комісію.

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Twitter наблизився до угоди з продажу компанії Ілону Маску по $54,20 за одну акцію готівкою. Про це пише Reuters із посиланням на свої джерела.

Як повідомляє видання, Twitter може оголосити про угоду на $43 млрд у понеділок, 25 квітня, після того, як рада директорів збереться, щоб рекомендувати угоду акціонерам Twitter.

При цьому є можливість, що угода зірветься в останню хвилину.

Тим не менш, Twitter буде дозволено прийняти пропозицію від іншої сторони, заплативши Маску комісію за угоду, що не відбулася.

Нагадаємо, що американський мільярдер, засновник та голова компаній SpaceX і Tesla Inc. Ілон Маск у середині квітня заявив, що планує придбати компанію Twitter Inc., що володіє однойменною соціальною мережею.