Попит на вживані авто з США в Україні збільшився на 79%: найпопулярніші моделі

За 9 місяців 2024 року в Україні було зареєстровано майже 33,5 тис. вживаних легковиків із США.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що 19% вживаних легковиків, що в цьому році перейшли на українські номери були з США.

У порівнянні з аналогічним періодом 2023 року попит на "американців" з пробігом збільшився на 79%.

За даними аналітиків, найбільша частка з цієї кількості (45%) - машини з бензиновими двигунами. Натомість електромобілі охопили 35%, гібридним та авто з ГБО належить по 7%, а дизельним - 6%.

Середній вік "американців" з пробігом становив 5,9 року.

ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США:

1. Tesla Model 3 - 3613 од.;

2. Tesla Model Y - 3035 од.;

3. Ford Escape - 2236 од.;

4. Jeep Cherokee - 2014 од.;

5. Volkswagen Passat - 1921 од.

Ринок авто в Україні

Нагадаємо, у вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових авто. У порівнянні з серпнем поточного року ринок просів на 30%.

Лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster.

Впродовж вересня український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

У вересні автомобілі з традиційними двигунами охопили 63% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 68%.