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Спрос на подержанные автомобили из США в Украине увеличился на 79%: самые популярные модели
За 9 месяцев 2024 года в Украине было зарегистрировано почти 33,5 тыс. подержанных легковушек из США.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что 19% подержанных легковушек, которые в этом году перешли на украинские номера, были из США.
По сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на "американцев" с пробегом увеличился на 79%.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
По данным аналитиков, наибольшая доля из этого количества (45%) – машины с бензиновыми двигателями. Электромобили охватили 35%, гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%, а дизельным — 6%.
Средний возраст "американцев" с пробегом составил 5,9 лет.
ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США:
1. Tesla Model 3 – 3613 ед.;
2. Tesla Model Y – 3035 ед.;
3. Ford Escape – 2236 ед.;
4. Jeep Cherokee – 2014 ед.;
5. Volkswagen Passat – 1921 ед.
Рынок автомобилей в Украине.
Напомним, в сентябре украинцы приобрели 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. В сравнении с августом текущего года рынок просел на 30%.
Лидерство на украинском рынке новых авто продолжил удерживать Renault Duster.
В течение сентября украинский автопарк пополнили почти 17 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы.
В сентябре автомобили с традиционными двигателями охватили 63% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составил 68%.