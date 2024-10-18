Спрос на подержанные автомобили из США в Украине увеличился на 79%: самые популярные модели

За 9 месяцев 2024 года в Украине было зарегистрировано почти 33,5 тыс. подержанных легковушек из США.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что 19% подержанных легковушек, которые в этом году перешли на украинские номера, были из США.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на "американцев" с пробегом увеличился на 79%.

По данным аналитиков, наибольшая доля из этого количества (45%) – машины с бензиновыми двигателями. Электромобили охватили 35%, гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%, а дизельным — 6%.

Средний возраст "американцев" с пробегом составил 5,9 лет.

ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США:

1. Tesla Model 3 – 3613 ед.;

2. Tesla Model Y – 3035 ед.;

3. Ford Escape – 2236 ед.;

4. Jeep Cherokee – 2014 ед.;

5. Volkswagen Passat – 1921 ед.

Рынок автомобилей в Украине.

Напомним, в сентябре украинцы приобрели 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. В сравнении с августом текущего года рынок просел на 30%.

Лидерство на украинском рынке новых авто продолжил удерживать Renault Duster.

В течение сентября украинский автопарк пополнили почти 17 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы.

В сентябре автомобили с традиционными двигателями охватили 63% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составил 68%.