Названы крупнейшие региональные рынки новых легковых автомобилей в Украине

В октябре крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что эти региональные рынки обеспечили 63% октябрьских продаж новых легковых автомобилей.

Так, в течение октября в столице приобрели 2134 авто, что на 7% больше, чем в прошлом.

В Киевской области было зарегистрировано 513 ед. (+6%). Регистрация Днепропетровщины получили 458 авто (-6%), в Одесской области – 302 ед. (-2%), а на Львовщине – 268 ед. (-1%).

По данным аналитиков, бестселлером октября на рынке новых автомобилей Киева, Киевской и Одесской области и Днепропетровщины был Renault Duster.

На Львовщине лидерская позиция принадлежала кроссоверу Toyota RAV-4.

Рынок автомобилей в Украине

Напомним, в течение октября в Украине было реализовано более 5,8 тысячи новых легковых авто. Это всего на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года.

В октябре автомобили с традиционными двигателями охватили более 62% рынка новых легковых автомобилей, в то время как в 2023 году этот показатель составил почти 66%. Доля гибридных авто выросла с 18,6% до 20,7%.

В целом с января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых авто украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом.