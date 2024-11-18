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Названы крупнейшие региональные рынки новых легковых автомобилей в Украине
В октябре крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что эти региональные рынки обеспечили 63% октябрьских продаж новых легковых автомобилей.
Так, в течение октября в столице приобрели 2134 авто, что на 7% больше, чем в прошлом.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В Киевской области было зарегистрировано 513 ед. (+6%). Регистрация Днепропетровщины получили 458 авто (-6%), в Одесской области – 302 ед. (-2%), а на Львовщине – 268 ед. (-1%).
По данным аналитиков, бестселлером октября на рынке новых автомобилей Киева, Киевской и Одесской области и Днепропетровщины был Renault Duster.
На Львовщине лидерская позиция принадлежала кроссоверу Toyota RAV-4.
Рынок автомобилей в Украине
Напомним, в течение октября в Украине было реализовано более 5,8 тысячи новых легковых авто. Это всего на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года.
В октябре автомобили с традиционными двигателями охватили более 62% рынка новых легковых автомобилей, в то время как в 2023 году этот показатель составил почти 66%. Доля гибридных авто выросла с 18,6% до 20,7%.
В целом с января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых авто украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом.