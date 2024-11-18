Названо найбільші регіональні ринки нових легкових авто в Україні

У жовтні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що ці регіональні ринки забезпечили 63% жовтневих продажів нових легковиків.

Так, протягом жовтня у столиці придбали 2134 авто, що на 7% більше, ніж торік.

На Київщині було зареєстровано 513 од. (+6%). Реєстрацію Дніпропетровщини отримали 458 авто (-6%), в Одеській області – 302 од. (-2%), а на Львівщині – 268 од. (-1%).

За даними аналітиків, бестселером жовтня на ринку нових авто Києва, Київської та Одеської області й Дніпропетровщині був Renault Duster.

На Львівщині лідерська позиція належала кросоверу Toyota RAV-4.

Ринок авто в Україні

Нагадаємо, впродовж жовтня в Україні було реалізовано понад 5,8 тисяч нових легкових авто. Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.

У жовтні автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 62% ринку нових легковиків, в той час як у 2023 році цей показник становив майже 66%. Частка гібридних авто зросла з 18,6% до 20,7%.

Загалом, з січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.