- Категорія
- Авто
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Названо найбільші регіональні ринки нових легкових авто в Україні
У жовтні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що ці регіональні ринки забезпечили 63% жовтневих продажів нових легковиків.
Так, протягом жовтня у столиці придбали 2134 авто, що на 7% більше, ніж торік.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
На Київщині було зареєстровано 513 од. (+6%). Реєстрацію Дніпропетровщини отримали 458 авто (-6%), в Одеській області – 302 од. (-2%), а на Львівщині – 268 од. (-1%).
За даними аналітиків, бестселером жовтня на ринку нових авто Києва, Київської та Одеської області й Дніпропетровщині був Renault Duster.
На Львівщині лідерська позиція належала кросоверу Toyota RAV-4.
Ринок авто в Україні
Нагадаємо, впродовж жовтня в Україні було реалізовано понад 5,8 тисяч нових легкових авто. Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.
У жовтні автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 62% ринку нових легковиків, в той час як у 2023 році цей показник становив майже 66%. Частка гібридних авто зросла з 18,6% до 20,7%.
Загалом, з січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.