Украинцы предпочитают бензиновые авто: самые популярные модели

Украинцы продолжают отдавать предпочтение автомобилям, оборудованным бензиновыми ДВС.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что в октябре автопарк страны пополнили 2,1 тыс. новых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 19% меньше, чем в прошлом.

В то же время, по данным аналитиков, уменьшилась и доля бензиновых автомобилей в общих продажах новых легковушек.

"Если в октябре 2023 года они охватывали 45% рынка новых авто, то сейчас – 36%", – подчеркивают в "Укравтопроме".

Там добавляют, что лидером рынка новых бензиновых авто в прошлом месяце стал компактный кроссовер Renault Duster.

ТОП-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС:

1. Renault Duster. — 249 ед;

2. Suzuki SX4 – 109 ед.;

3. Mazda CX5-108 ед.;

4. HyundaiI Tucson – 103 ед.;

5. KIA Sportage – 94 ед.

В "Укравтопроме" отмечают, что среди импортируемых легковых автомобилей бензиновые авто также удерживают первенство.

"Бензиновыми были 46% б/у авто, которые в октябре перешли на украинские номера (свыше 7,5 тыс. ед.). Их средний возраст составлял 11 лет", — отмечают аналитики.

ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:

1. Volkswagen Golf – 661 ед.;

2. Renault Megane – 326 ед.;

3. Audi Q5 – 324 ед.;

4. Skoda Octavia – 316 ед.;

5. Volkswagen Tiguan – 309 ед.

Рынок автомобилей в Украине.

Напомним, в течение октября в Украине было реализовано более 5,8 тысячи новых легковых авто. Это всего на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года.

В октябре автомобили с традиционными двигателями охватили более 62% рынка новых легковых автомобилей, в то время как в 2023 году этот показатель составил почти 66%. Доля гибридных авто выросла с 18,6% до 20,7%.

В целом с января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых авто украинцы потратили более 93 млрд грн.