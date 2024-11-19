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Українці віддають перевагу бензиновим авто: найпопулярніші моделі
Українці продовжують віддавати перевагу автомобілям, що обладнані бензиновими ДВЗ.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що у жовтні автопарк країни поповнили 2,1 тис. нових авто з бензиновими двигунами. Це на 19% менше, ніж торік.
Водночас, за даними аналітиків, зменшилась і частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Якщо у жовтні 2023 року вони охоплювали 45% ринку нових авто, то зараз – 36%", - підкреслюють в "Укравтопромі".
Там додають, що лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став компактний кросовер Renault Duster.
ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ:
1. Renault Duster. - 249 од.;
2. Suzuki SX4 - 109 од.;
3. Mazda CX5- 108 од.;
4. HyundaiI Tucson - 103 од.;
5. KIA Sportage - 94 од.
В "Укравтопромі" зауважують, що серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість.
"Бензиновими були 46% б/в авто, що у жовтні перейшли на українські номери (понад 7,5 тис. од.). Їх середній вік становив 11 років", - наголошують аналітики.
ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
1. Volkswagen Golf - 661 од.;
2. Renault Megane - 326 од.;
3. Audi Q5 - 324 од.;
4. Skoda Octavia - 316 од.;
5. Volkswagen Tiguan - 309 од.
Ринок авто в Україні
Нагадаємо, впродовж жовтня в Україні було реалізовано понад 5,8 тисяч нових легкових авто. Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.
У жовтні автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 62% ринку нових легковиків, в той час як у 2023 році цей показник становив майже 66%. Частка гібридних авто зросла з 18,6% до 20,7%.
Загалом, з січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.