Продажі електромобілів у Європі зросли на третину: як війна в Ірані та ціни на нафту змінили авторинок

Попит на електромобілі в Європі продемонстрував стрімке зростання. Високі ціни на паливо, спровоковані війною в Ірані, стимулюють продажі нових та вживаних електромобілів.

Хоча продажі повністю електричних автомобілів зросли на 30% по всій Європі у 2025 році, впровадження електромобілів на континенті відстає від очікувань галузі.

Раніше такі великі автовиробники, як Volkswagen та власник Fiat Stellantis, були змушені фіксувати багатомільярдні витрати на списання активів через занадто оптимістичні інвестиції в очікуванні попиту.

Проте розрахунки покупців кардинально змінилися після того, як міжнародні ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель внаслідок лютневих авіаударів США та Ізраїлю по Ірану, які призвели до перебоїв у постачанні енергоносіїв.

Зміна пріоритетів покупців

Квітневі реєстрації нових електромобілів, які першими повною мірою відобразили наслідки війни в Ірані, зросли на 34% у річному обчисленні за даними дослідницької групи New Automotive та галузевої групи E-Mobility Europe.

Дані охоплюють 16 ринків, які забезпечують понад 80% продажів у Європейському Союзі та Європейській асоціації вільної торгівлі.

Потужне зростання зафіксовано не лише у Данії та Нідерландах, де цей транспорт уже є популярним, а й в Італії, яка раніше демонструвала низькі темпи впровадження.

Керівництво британської компанії Octopus Electric Vehicles повідомило про квітневе зростання попиту на нові електромобілі на 95%, а на вживані — на 160%.

Реакція європейських автовиробників

Французька компанія Renault повідомила, що у квітні половину її реєстрацій у Великій Британії становили електромобілі, а кількість відповідних запитів на сайті зросла на 48% з моменту початку конфлікту в Ірані.

Аналогічна ситуація спостерігається і в концерні Volkswagen. Генеральний директор брендів Seat та Cupra Маркус Гаупт заявив, що у Німеччині електромобілі сформували майже 60% усіх замовлень за встановленої річної квоти у 25%, тому компанія розглядає можливість перегляду виробничого бюджету у бік збільшення кількості електрокарів.

Китайські бренди посилюють позиції

Паралельно фіксується суттєвий зсув інтересу споживачів у бік доступніших китайських брендів на онлайн-майданчиках.

Німецька платформа Carwow констатує, що з початку війни частка запитів на електромобілі зросла з 40% до 75%, тоді як інтерес до традиційних бензинових авто впав до 16%.

Кількість запитів на купівлю моделей бренду BYD на цьому ресурсі зросла на 25 000% у першому кварталі, попит на Leapmotor збільшився на 436%, а на Xpeng — на 153%.

Своєю чергою маркетплейс OLX зафіксував 80% зростання клієнтських запитів щодо електромобілів на своєму французькому сайті.

Представники галузі зазначають, що на відміну від паливних криз 1970-х років, коли споживачі поверталися до звичайних авто після стабілізації цін, поточний перехід на електромобілі може стати незворотним поворотним моментом.

Нагадаємо, у березні зафіксовано перше цього року зростання не тільки європейських, а й світових продажів електромобілів. Основною причиною стало підвищення цін на пальне через військові дії на Близькому Сході.