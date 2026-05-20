Продажи электромобилей в Европе выросли на треть: как война в Иране и цены на нефть изменили авторынок

Продажи электромобилей в Европе выросли на 30% / Depositphotos

Спрос на электромобили в Европе продемонстрировал стремительный рост. Высокие цены на топливо, спровоцированные войной в Иране, стимулируют продажи новых и подержанных электромобилей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Хотя продажи полностью электрических автомобилей выросли на 30% по всей Европе в 2025 году, использование электромобилей на континенте отстает от ожиданий отрасли.

Ранее такие крупные автопроизводители как Volkswagen и владелец Fiat Stellantis были вынуждены фиксировать многомиллиардные расходы на списание активов из-за слишком оптимистичных инвестиций в ожидании спроса.

Однако расчеты покупателей кардинально изменились после того, как международные цены на нефть превысили 100 долларов за баррель в результате февральских авиаударов США и Израиля по Ирану, которые привели к перебоям в снабжении энергоносителями.

Смена приоритетов покупателей

Апрельские регистрации новых электромобилей, которые в полной мере отразили последствия войны в Иране, выросли на 34% в годовом исчислении по данным исследовательской группы New Automotive и отраслевой группы E-Mobility Europe.

Данные включают 16 рынков, которые обеспечивают более 80% продаж в Европейском Союзе и Европейской ассоциации свободной торговли.

Мощный рост зафиксирован не только в Дании и Нидерландах, где этот транспорт уже популярен, но и в Италии, ранее демонстрировавшей низкие темпы внедрения.

Руководство британской компании Octopus Electric Vehicles сообщило о апрельском росте спроса на новые электромобили на 95%, а на подержанные – на 160%.

Реакция европейских автопроизводителей

Французская компания Renault сообщила, что в апреле половину ее регистраций в Великобритании составляли электромобили, а количество соответствующих запросов на сайте выросло на 48% с момента начала конфликта в Иране.

Аналогичная ситуация наблюдается и в концерне Volkswagen. Генеральный директор брендов Seat и Cupra Маркус Гаупт заявил, что в Германии электромобили сформировали почти 60% всех заказов по установленной годовой квоте в 25%, поэтому компания рассматривает возможность пересмотра производственного бюджета в сторону увеличения количества электрокаров.

Китайские бренды усиливают позиции

Параллельно фиксируется существенное смещение интереса потребителей в сторону более доступных китайских брендов на онлайн-площадках.

Немецкая платформа Carwow констатирует, что с начала войны доля запросов на электромобили выросла с 40% до 75%, в то время как интерес к традиционным бензиновым авто упал до 16%.

Количество запросов на покупку моделей бренда BYD на этом ресурсе выросло на 25 000% в первом квартале, спрос на Leapmotor увеличился на 436%, а на Xpeng – на 153%.

В свою очередь маркетплейс OLX зафиксировал 80% роста клиентских запросов по электромобилям на своем французском сайте.

Представители отрасли отмечают, что в отличие от топливных кризисов 1970-х годов, когда потребители возвращались в обычные автомобили после стабилизации цен, текущий переход на электромобили может стать необратимым поворотным моментом.

Напомним, в марте зафиксирован первый в этом году рост не только европейских, но и мировых продаж электромобилей. Основной причиной стало повышение цен на горючее из-за военных действий на Ближнем Востоке.

Автор:
Татьяна Бессараб