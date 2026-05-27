Продажі авто у Європі зростають третій місяць поспіль завдяки високому попиту на електрокари

У Європі реєстрація нових машин зросла на 7% до 1,15 мільйона одиниць. Продажі збільшилися на найбільших ринках, зокрема у Німеччині та Великій Британії, а загальні продажі електромобілів зросли на 38%.

Високий попит є добрим знаком для європейських автовиробників, які борються з надлишковими потужностями, тарифами США та зниженням продажів у Китаї. Продажі електромобілів стимулює поява доступних моделей від Volkswagen, Stellantis та китайських брендів на чолі з BYD. Зокрема у Німеччині завдяки новій державній субсидії продажі електромобілів зросли на 41%.

Як зазначають аналітики, конфлікт на Близькому Сході вже підвищив інтерес до електромобілів в Азії, але тривала війна може також вплинути й на рішення покупців автівок у ЄС.

"Зростання цін на енергоносії, спричинене війною в Ірані, може підірвати довіру споживачів і загрожувати витратам на дорогі товари, такі як автомобілі", – заявила аналітик ВІ Джилліан ДевісI.

На ринку чітко простежується структурний зсув: поставки гібридів зростають, тоді як продажі бензинових і дизельних машин падають. Водночас дорогі преміальні електромобілі продаються важче. Акції Ferrari впали після того, як її перший електричний суперкар Luce вартістю €550 000 (це $639 000 на момент презентації) не отримав позитивних відгуків від інвесторів та критиків.

Компанія Tesla збільшила продажі в Європі на 47% після падіння у 2025 році. Зростання поставок зафіксували також Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz Group та BMW. Китайські виробники продовжують розширювати присутність у регіоні; продажі Chery зросли на 322%, а її позашляховики Jaecoo стали популярними у Великій Британії.



Згідно з актуальними даними європейського аналітичного ресурсу Automotive News Europe, загальна частка акумуляторних автомобілів на ринку Західної Європи перевищила позначку в 16%. Експерти пов'язують це з розгортанням мережі швидкісних зарядних станцій на головних автомагістралях, що знижує занепокоєння водіїв щодо запасу ходу під час міжміських поїздок.

Ситуація в Україні

У квітні 2026 року ключовим фактором впливу на український авторинок став розрахунок вартості кілометражу. Через зростання цін на пальне покупці частіше обирають електромобілі та гібриди, що відображається у статистиці всіх сегментів ринку.

Найбільш суттєві зміни відбулися у сегменті нових машин, де споживачі найшвидше адаптуються до нових економічних умов:

гібриди складають 33,4% від усіх продажів (кожне третє авто); електромобілі досягли частки 8,9%, продемонструвавши ріст на 5% за місяць; сумарна частка класичних бензинових та дизельних двигунів скоротилася на понад 6%.

Нагадаємо, у квітні 2026 року український автопарк поповнили 3007 електромобілів. Найбільший попит традиційно мали легкові BEV, а серед найпопулярніших моделей опинилися BYD, Tesla та Nissan Leaf.