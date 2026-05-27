Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,28

+0,03

EUR

51,52

--0,01

Готівковий курс:

USD

44,21

44,12

EUR

51,80

51,60

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Продажі авто у Європі зростають третій місяць поспіль завдяки високому попиту на електрокари

Volkswagen ID.7 Tourer
Електромобіль Volkswagen ID.7 Tourer / Вікіпедія

У Європі реєстрація нових машин зросла на 7% до 1,15 мільйона одиниць. Продажі збільшилися на найбільших ринках, зокрема у Німеччині та Великій Британії, а загальні продажі електромобілів зросли на 38%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Високий попит є добрим знаком для європейських автовиробників, які борються з надлишковими потужностями, тарифами США та зниженням продажів у Китаї. Продажі електромобілів стимулює поява доступних моделей від Volkswagen, Stellantis та китайських брендів на чолі з BYD. Зокрема у Німеччині завдяки новій державній субсидії продажі електромобілів зросли на 41%.

Як зазначають аналітики, конфлікт на Близькому Сході вже підвищив інтерес до електромобілів в Азії, але тривала війна може також вплинути й на рішення покупців автівок у ЄС.

"Зростання цін на енергоносії, спричинене війною в Ірані, може підірвати довіру споживачів і загрожувати витратам на дорогі товари, такі як автомобілі", – заявила аналітик ВІ Джилліан ДевісI.

На ринку чітко простежується структурний зсув: поставки гібридів зростають, тоді як продажі бензинових і дизельних машин падають. Водночас дорогі преміальні електромобілі продаються важче. Акції Ferrari впали після того, як її перший електричний суперкар Luce вартістю €550 000 (це $639 000 на момент презентації) не отримав позитивних відгуків від інвесторів та критиків.

Компанія Tesla збільшила продажі в Європі на 47% після падіння у 2025 році. Зростання поставок зафіксували також Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz Group та BMW. Китайські виробники продовжують розширювати присутність у регіоні; продажі Chery зросли на 322%, а її позашляховики Jaecoo стали популярними у Великій Британії.

Згідно з актуальними даними європейського аналітичного ресурсу Automotive News Europe, загальна частка акумуляторних автомобілів на ринку Західної Європи перевищила позначку в 16%. Експерти пов'язують це з розгортанням мережі швидкісних зарядних станцій на головних автомагістралях, що знижує занепокоєння водіїв щодо запасу ходу під час міжміських поїздок.

Ситуація в Україні

У квітні 2026 року ключовим фактором впливу на український авторинок став розрахунок вартості кілометражу. Через зростання цін на пальне покупці частіше обирають електромобілі та гібриди, що відображається у статистиці всіх сегментів ринку.

Найбільш суттєві зміни відбулися у сегменті нових машин, де споживачі найшвидше адаптуються до нових економічних умов:

гібриди складають 33,4% від усіх продажів (кожне третє авто); електромобілі досягли частки 8,9%, продемонструвавши ріст на 5% за місяць; сумарна частка класичних бензинових та дизельних двигунів скоротилася на понад 6%.

Нагадаємо, у квітні 2026 року український автопарк поповнили 3007 електромобілів. Найбільший попит традиційно мали легкові BEV, а серед найпопулярніших моделей опинилися BYD, Tesla та Nissan Leaf.

Автор:
Тетяна Ковальчук