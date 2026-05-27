Авторинок Європи зріс у квітні завдяки попиту на електромобілі та китайські бренди

У квітні 2026 року продаж нових автомобілів у Європі зріс на 7% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 1 152 315 одиниць. Головним рушієм ринку став високий попит на електрифіковані моделі, що дозволило китайським автовиробникам суттєво зміцнити свої позиції в регіоні.

Загалом за підсумками січня-квітня європейський авторинок випередив показники минулого року на 4,8%. Стрімке зростання демонструє екологічний транспорт. Реєстрації електрокарів, плагін-гібридів та звичайних гібридів підскочили одразу на 21%, охопивши понад дві третини від усіх продажів. Натомість попит на класичні бензинові та дизельні машини впав на 15% та 17% відповідно.

Експансія брендів із КНР та результати лідерів

Зміна споживчих уподобань продовжує переформатовувати конкуренцію на європейському ринку, де китайські компанії демонструють найвищі темпи експансії.

Ключові результати автовиробників у квітні:

BYD та Chery вириваються вперед: китайський гігант BYD наростив продажі в Європі на 114,5%, реалізувавши 27 008 автомобілів за місяць. Ще більший ривок показав бренд Chery, чиї реєстрації злетіли на 322%.

Повернення Tesla: американський виробник електрокарів продовжує відновлюватися після тривалого періоду спаду. Продажі Tesla у квітні зросли на 46,5% (до 10 654 авто), проте компанія все одно суттєво відстає від китайського лідера BYD.

Традиційні європейські гіганти: класичні автоконцерни показали помірне зростання. Продажі Volkswagen збільшилися на 3.5%, Stellantis — на 6,7%, Mercedes-Benz — на 7%, BMW — на 2,4%. Водночас французька група Renault зафіксувала падіння на 3,6%.

Найсильнішими ринками для повністю електричних машин за перші чотири місяці року стали Італія (зростання реєстрацій на 73%), Франція (на 48%) та Німеччина (на 41%). Експерти пояснюють такі результати державною підтримкою, субсидіями на купівлю екологічного транспорту та високою вартістю класичного пального.

Нагадаємо, китайські електромобілі зайняли понад 15% європейського ринку. Попри введення офіційним Брюсселем захисних імпортних мит, доступна ціна та багате технологічне оснащення дозволяють брендам із КНР швидко відбирати клієнтів у європейських марок, а в сегменті плагін-гібридів їхня частка взагалі сягнула рекордних 29%.