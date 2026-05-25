Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,26

+0,03

EUR

51,33

+0,03

Наличный курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,65

51,45

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинцы выбирают электрокары и кроссоверы: топ импортированных автомобилей с пробегом

асс
Какие авто с пробегом украинцы покупают чаще всего / Depositphotos

В апреле украинцы приобрели 4,8 тысячи ввезенных из-за границы легковушек с пробегом в возрасте до 5 лет. Наибольший спрос имели бензиновые автомобили, однако доля электрокаров уже достигла 26%.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Укравтопром".

Самые импортируемые подержанные авто

Всего за прошедший месяц украинский автопарк пополнили 19,6 тысячи легковушек с пробегом. Таким образом, почти каждый четвертый импортируемый автомобиль был в возрасте до 5 лет.

Наибольшую долю в этом сегменте составили бензиновые автомобили – 49%.

Дальше по популярности расположились:

  • Электромобили – 26%.
  • Гибридные – 18%.
  • Дизельные – 6%.
  • Авто с ГБО – 1%.

Наибольший спрос среди импортируемых подержанных авто в возрасте до 5 лет имели:

  • Tesla Model Y – 264 ед.;
  • Mazda CX5 – 238 ед.;
  • Nissan Rogue – 223 ед.;
  • Volkswagen Tiguan – 207 ед.;
  • Tesla Model 3 – 178 ед.

Напомним, в апреле 2026 года украинский автопарк пополнили 3007 электромобилей. Наибольшим спросом традиционно пользовались легковые BEV, а среди самых популярных моделей оказались BYD, Tesla и Nissan Leaf.

Автор:
Ольга Опенько