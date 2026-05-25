Украинцы выбирают электрокары и кроссоверы: топ импортированных автомобилей с пробегом

В апреле украинцы приобрели 4,8 тысячи ввезенных из-за границы легковушек с пробегом в возрасте до 5 лет. Наибольший спрос имели бензиновые автомобили, однако доля электрокаров уже достигла 26%.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Укравтопром".

Самые импортируемые подержанные авто

Всего за прошедший месяц украинский автопарк пополнили 19,6 тысячи легковушек с пробегом. Таким образом, почти каждый четвертый импортируемый автомобиль был в возрасте до 5 лет.

Наибольшую долю в этом сегменте составили бензиновые автомобили – 49%.

Дальше по популярности расположились:

Электромобили – 26%.

Гибридные – 18%.

Дизельные – 6%.

Авто с ГБО – 1%.

Наибольший спрос среди импортируемых подержанных авто в возрасте до 5 лет имели:

Tesla Model Y – 264 ед.;

Mazda CX5 – 238 ед.;

Nissan Rogue – 223 ед.;

Volkswagen Tiguan – 207 ед.;

Tesla Model 3 – 178 ед.

Напомним, в апреле 2026 года украинский автопарк пополнили 3007 электромобилей. Наибольшим спросом традиционно пользовались легковые BEV, а среди самых популярных моделей оказались BYD, Tesla и Nissan Leaf.