Украинцы выбирают электрокары и кроссоверы: топ импортированных автомобилей с пробегом
В апреле украинцы приобрели 4,8 тысячи ввезенных из-за границы легковушек с пробегом в возрасте до 5 лет. Наибольший спрос имели бензиновые автомобили, однако доля электрокаров уже достигла 26%.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Укравтопром".
Самые импортируемые подержанные авто
Всего за прошедший месяц украинский автопарк пополнили 19,6 тысячи легковушек с пробегом. Таким образом, почти каждый четвертый импортируемый автомобиль был в возрасте до 5 лет.
Наибольшую долю в этом сегменте составили бензиновые автомобили – 49%.
Дальше по популярности расположились:
- Электромобили – 26%.
- Гибридные – 18%.
- Дизельные – 6%.
- Авто с ГБО – 1%.
Наибольший спрос среди импортируемых подержанных авто в возрасте до 5 лет имели:
- Tesla Model Y – 264 ед.;
- Mazda CX5 – 238 ед.;
- Nissan Rogue – 223 ед.;
- Volkswagen Tiguan – 207 ед.;
- Tesla Model 3 – 178 ед.
Напомним, в апреле 2026 года украинский автопарк пополнили 3007 электромобилей. Наибольшим спросом традиционно пользовались легковые BEV, а среди самых популярных моделей оказались BYD, Tesla и Nissan Leaf.