Биткоин упал ниже $80 000 из-за вывода более $770 млн перед заседанием ФРС

В понедельник, 26 октября, курс биткоина временно опускался ниже психологической отметки в 80 000 долларов. Давление на крипторинок усилилось из-за общей тенденции во избежание рисков инвесторами накануне заседания Федеральной резервной системы США, а также из-за тревоги вокруг финансовой отдачи от развития искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Крупнейший цифровой актив подешевел на 1,4% — до отметки ниже 79 300 долларов, после чего частично отыграл падение и вернулся к уровню около 80 200 долларов во время утренних торгов в Лондоне. Вслед за биткоином подешевели и другие криптовалюты, в частности Ether, XRP и Solana.

Спад ускорился после того, как инвесторы вывели 772,4 млн долларов из американских спотовых биткоин-ETF только за четверг и пятницу. Это стало резким разворотом настроений по сравнению с началом недели, когда чистый приток средств в эти фонды превышал 1 млрд. долларов.

Ожидание отчетов техгигантов и заседания ФРС

Просадка криптовалюта состоялась на фоне временной стабилизации более широких рынков после двух недель ощутимых потерь: фьючерсы на индекс S&P 500 и европейский индекс Stoxx 600 практически не изменились. Рынок замер в ожидании квартальных финансовых отчетов технологических гигантов, рассчитывая оценить реальные доходы от ИИ на фоне беспокойства из-за колоссальных капитальных затрат компаний.

Как пояснила соучредитель Orbit Markets Кэролайн Морон, главная криптовалюта до сих пор сохраняла относительную устойчивость перед проблемами с долгами в сфере ИИ, которые давят на все рисковые активы. Однако внимание рынков сместилось на заседание ФРС, по которому состоятся промежуточные выборы в Соединенных Штатах.

В свою очередь портфельный менеджер Apollo Crypto Пратик Кала отметил, что биткоин остается в корзине активов, которые алгоритмические трейдеры и систематические фонды распродают в период избегания рисков, поэтому он уязвим к ухудшению настроений.

Дополнительным фактором напряженности стали онлайн-дискуссии вокруг ИИ, в частности заявления руководителя SpaceX и Tesla Илона Маска о рисках массового исчезновения и консолидации необлачных провайдеров, а также усиления рисков безопасности для криптотрасли из-за прогресса искусственного интеллекта.

Напомним, ранее сообщалось, что биткоин опустился ниже $82 000, полностью нивелировав предварительные достижения на фоне коррекции на глобальных финансовых рынках.