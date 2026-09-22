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Капіталізація крипторинку досягла $3 трильйонів: чому біткойн стрімко зростає

біткоїн
Капіталізація крипторинку досягла $3 трильйонів / Freepik

Ринкова вартість цифрових активів вперше з січня повернулася до позначки у 3 трильйони доларів після стрімкого стрибка біткойна. 

Як пише Dilo, про це повідомляє Вloomberg.

Ринок зріс більш ніж на 740 мільярдів доларів на тлі новин про збільшення викупу довгострокових облігацій Міністерством фінансів США.

Водночас трейдери активно відкривають ризиковані позиції з використанням кредитного плеча у безстрокових ф'ючерсах, що суттєво підвищує ймовірність різких коливань курсів.

Відкритий інтерес до безстрокових ф'ючерсів на токени піднявся майже до 160 мільярдів доларів, досягнувши максимуму з кінця жовтня минулого року.

Тільки за один день ринок ліквідував ведмежі ставки на понад 920 мільйонів доларів через стрімке підняття цін.

Експерти зазначають, що закриття коротких позицій супроводжується миттєвим створенням нових, оскільки трейдери продовжують нарощувати ризики замість їх зниження.

На тлі цього біткойн на торгах у США підіймався до 87 381 долара, хоча згодом скоригувався до 85 100 доларів.

Нагадаємо, біткоїн 21 вересня піднявся вище $85 000, досягнувши найвищого рівня з кінця січня. За три місяці його ціна зросла майже на 35%, хоча до історичного максимуму криптовалюті ще далеко.

Автор:
Тетяна Бесараб

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