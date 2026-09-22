Капитализация крипторинка достигла $3 триллионов: почему биткойн стремительно растет

Рыночная стоимость цифровых активов впервые с января вернулась к отметке в 3 триллиона долларов после стремительного биткойного прыжка.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.

Рынок вырос более чем на 740 миллиардов долларов на фоне новостей об увеличении выкупа долгосрочных облигаций Министерством финансов США.

В то же время, трейдеры активно открывают рискованные позиции с использованием кредитного плеча в бессрочных фьючерсах, что существенно повышает вероятность резких колебаний курсов.

Открытый интерес к бессрочным фьючерсам на токены поднялся почти до 160 миллиардов долларов, достигнув максимума с конца октября прошлого года.

Только за один день рынок ликвидировал медвежьи ставки более чем на 920 миллионов долларов из-за стремительного поднятия цен.

Эксперты отмечают, что закрытие коротких позиций сопровождается мгновенным созданием новых, поскольку трейдеры продолжают наращивать риски вместо снижения.

На фоне этого биткойн на торгах в США поднимался до 87 381 доллара, хотя впоследствии скорректировался до 85 100 долларов.

Напомним, биткоин 21 сентября поднялся выше $85 000, достигнув самого высокого уровня с конца января. За три месяца его цена выросла почти на 35%, хотя до исторического максимума криптовалюта еще далеко.